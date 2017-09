“Un día en el lago”: jornada de kayak, pesca y natación en Jardín de Stella Maris

La gente innova. Piensa maneras de cambiar las realidades en forma constante. Y en el barrio Jardín de Stella Maris, uno de los tantos afectados este otoño-invierno por las lluvias y el estado de las calles en Mar del Plata, armaron para este domingo una convocatoria que eligieron llamar “Un día en el lago”, una teatralización especial para mostrarle al gobierno municipal su nula respuesta a la problemática.

“El enojo es tan grande que muchos vecinos prefieren directamente ir a cortar la avenida Mario Bravo, pero no queremos perjudicar al resto de los residentes de la zona asi que decidimos aprovechar el pronóstico de lluvia para salir con kayaks, cañas de pescar y reposeras y mostrar lo que vivimos, que es realmente indignante”, contó Omar, uno de los damnificados, en diálogo con 0223.

La situación sobre la calle Submarino Ara Santa Fe es realmente tétrica. “Tenemos un lago enfrente a nuestras casas y entonces haremos la jornada para que alguien busque una solución a una obra mal hecha por Osse desde hace tres meses y por las que sus autoridades nos han dejado sin respuestas”, graficó el vecino, notoriamente ofuscado.

“No entran remises, taxis, ni combis ni los camiones de recolección de basura. Salimos con botas por el barrio que debemos atravesar en un tramo de 300 metros. La calle tiene una sola entrada y salida y estamos obstaculizados por completo. Poder utilizar nuestros autos se vuelve una auténtica odisea”, resaltó Omar.

La obra que inició Osse a mediados de junio pasado llevó a que desapareciera la poca granza con la que contaban las calles. “Los trabajos estuvieron mal hechos, se tercerizaron vía la empresa Tecma y ahora el agua se estanca siempre. Hace unos 20 días vino el Delegado Municipal pero más allá de la presentación de una nota, nada se solucionó. Osse no vuelve porque el Emvial no puede trabajar, y el Emvial no trabaja porque no viene un camión cisterna a sacar el agua. Es la historia de nunca acabar”, concluyó el vecino.