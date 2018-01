Alvarado pone un mix para el debut oficial de 2018

Nunca mintió Mauricio Giganti. Desde el mismo momento que Alvarado se clasificó para la Copa Argentina, a fines de 2017, el entrenador anunció que la encararía con mayoría de suplentes y jugadores de la Primera Local, para que el plantel principal continúe con la preparación para el octogonal del Federal A. Y cumplió. Para enfretar este viernes a las 21.30 a Rivadavia de Lincoln, en el partido de ida de la primera fase eliminatoria, apenas si viajaron 4 de los habituales titulares y no está confirmado que vayan a ser de la partida.

El objetivo es claro y el técnico no le escapa. No quiere competir, no se conforma con lo hecho, sino que el sueño de él es el de todos los hinchas de Alvarado: el ascenso. Por eso, priorizará la puesta a punto y la Copa Argentina la mirará de reojo, la utilizará de banco de pruebas para muchos juveniles y le servirá para darle minutos a jugadores que tuvieron poco rodaje en el primer semestre o hubo lesiones que los marginaron por un tiempo prolongado.

Por eso, Matías Quinteros será el arquero, Ezequiel Ceballos y Francisco Molina sumarán fútbol para llegar en plenitud al 4 de febrero, y varios chicos de la local podrían tener sus primeros minutos con el equipo principal. De todas maneras, también se subieron al colectivo algunos de los titulares, como Emanuel Urquiza, Gastón Martínez y Martín Palisi, de los cuales el único que tiene un lugar asegurado entre los 11 es el "5", porque no podrá estar en la primera fecha del octogonal ante Desamparados de San Juan porque debe una fecha de suspensión.

Por su parte, Rivadavia apostará a lo mejor que tiene a disposició Fabio Schiavi. El "rojiblanco" disputará la fase de la Reválida y quiere avanzar en la Copa Argentina, además de que será un partido muy importante porque se estrenará la iluminación en "El Coliseo" y será el primer encuentro de noche en la historia del club, por lo que habrá un acto protocolar previo al pitazo inicial.