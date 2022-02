Con muy poco, Alvarado hizo negocio en Córdoba

Luchado, trabado, aburrido. Después un primer tiempo apenas mediocre, en el segundo no pasó nada y el 0 a 0 estuvo bien. (Foto: La Voz del Interior)

Como si fuera una continuidad del empate del debut contra Sacachispas, el 0 a 0 de Alvarado frente a Instituto en Córdoba le deja un mejor sabor que el sábado pasado en el Minella, pero mucha preocupación por el juego del equipo. De todas maneras, antes del encuentro, la igualdad no sentaba nada mal y, por eso, el conjunto de Gastón Coyette hizo negocio, mantiene el invicto y, al menos, recupera uno de los dos puntos perdidos en casa. En lo futbolístico, sigue estando en deuda y el local se fue bajo una silbatina de sus hinchas.

Fue una buena noticia para Alvarado irse al descanso con el marcador en cero. Y no fue que la pasó mal de punta a punta. Como era de esperarse, pese a la propuesta siempre ambiciosa de Coyette, Instituto fue el protagonista desde el inicio, lastimó con la presión alta y empezó a convertir en figura a Pedro Fernández. El "torito" no podía tener la pelota, no le duraba nada a Lamardo y Rodríguez, entonces, los dos que debían empezar la generación, estaban más preocupados en la recuperación que en el juego. Fueron 25' en los que la "gloria" lo ahogó, lo apretó bien arriba, quitó y se fue para adelante. En algunas con criterio y, en varias, con poca claridad.

Como en la foto, la pelota no apareció en toda la noche. (Foto: Prensa Alvarado)

Hasta que creció el trabajo de Vitale que saltó líneas para Solís y Vella, Ramis cumplió más cuando se tiro atrás que en la función de "9" que no siente. Entonces, un desborde de Del Bianco que casi mete Parnisari en contra y una jugada preparada de Vella para Solís que encontró una gran respuesta de Carranza, fueron los avisos. En el tramo final, otra vez inquietó el local y, nuevamente, Fernández cerró su arco.

Al regreso, sorprendió Coyette, no por el ingresado (Valiente), sino por el que salió (Del Bianco), que obligó a modificar el sistema, Vitale fue a la cueva y Mieres y Solís clausuraron los laterales. Sin embargo, tanto no lo convenció, porque a los 13' metió dos cambió más: Chaves e Irazoque, nuevamente la línea de 4 y el exSan Martín de Tucumán como volante central. El "torito" no generaba, pero tampoco sufría y era negocio. En ese contexto, el marcador en blanco le podía dejar algún espacio para el tramo final del juego. La gente se impacientaba y los futbolistas somatizaban adentro. Ramis tenía amarilla y estaba al límite, entonces el entrenador hizo debutar a Facundo Pons y paró un centrodelantero natural para ir por el triunfo.

Mazzola molestó en el inicio y, después, los centrales lo controlaron sin problemas. (Foto: La Voz del Interior)

Bovaglio veía que los minutos se iban y se jugaba como pretendía Alvarado. Por eso, para el cuarto de hora final mandó a un conocido, Diego Becker, para ver si el zurdo podía darle el fútbol que le faltaba. Pero tampoco le dio resultado y Coyette veía que, si se animaba, podía ganarlo. Entonces, mandó al que le dio la alegría en el debut y Marcos Astina volvió a ser la carta para tratar traerse tres puntos de oro. Instituto era todo nerviosismo, y el "torito" quería aprovecharse de la situación. Pero nada de eso pasó, todo siguió igual y el cero graficó el partido. Un encuentro que al local dejó un sabor y, a la visita, con mucho para mejorar, el sabor dulce de un punto en una cancha muy difícil frente a un candidato.

Síntesis

Instituto (0): Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Ezequiel Parnisari y Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Roberto Bochi, Joaquín Arzura y Claudio Pombo; Santiago Rodríguez y Nicolás Mazzola. DT: Lucas Bovaglio.

Cambios: ST 16' Joaquín Molina por Mazzola, 28' Diego Becker por Arzura y 36' Martín Pino por Rodríguez.

Alvarado (0): Pedro Fernández; Brian Mieres, Alan Robledo, Franco Ledesma y Emanuel Del Bianco; Julián Vitale; Nazareno Solís, Gonzalo Lamardo, Matías Rodríguez y Leandro Vella; Victorio Ramis. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 0' Mauro Valiente por Del Bianco, Ariel Chaves y Agustín Irazoque por Vitale y Vella, y 33' Marcos Astina por Rodríguez..

Goles: No hubo.

Árbitro: Juan Pafundi.

Estadio: Monumental Alta Córdoba.