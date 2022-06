Alvarado volvió a sonreír en el Minella

Tenía que ganar y ganó. El análisis del rendimiento vendrá después, un muy buen primer tiempo en el que le faltó contundencia para sacar una diferencia mayor, y un complemento en el que no pasó tantos sobresaltos hasta el descuento en el final y alguna pelota que pudo terminar con una igualdad que no hubiera sido justa. En definitiva, triunfo importante de Alvarado sobre Güemes de Santiago del Estero por 2 a 1, en una semana convulsionada, para ganar en tranquilidad y acercarse a la zona de reducido de la Primera Nacional.

De entrada, el "Torito" salió decidido a tomar el control del partido, presionar bien adelante e ir con todo hacia el arco visitante. A los 4' avisó con un centro de Lamardo que anticipó Malagueño y Ramos la tiró increíblemente por arriba. Pero dos minutos después golpeó por el mismo lado, Mieres (inentendiblemente tanto tiempo fuera del once) levantó el centro que Lamardo conectó para abrir el marcador.

Más allá de la ventaja, no sacó el pie del acelerador y siguió atacando, pero perdonó demasiadas veces. Casi la mete Vella desde lejos y Ramos desperdició ocasiones claras en un mano a mano que no controló bien y perdió con el rápido achique de Papaleo y un centro de Mieres (otra vez) que no alcanzó a conectar. Malagueño tuvo su oportunidad tras un centro atrás de Lamardo y la tiró afuera, mientras que Vella perdió con el arquero entrando por izquierda. De Güemes, casi nada, apenas un cabezazo de Fernández que controló sin problemas Ruiz Díaz antes de irse al descanso.

La tónica siguió en el arranque del complemento con el mismo resultado: una situación desaprovechada. Malagueño se juntó con Ramos que se fue mano a mano pero se enredó cuando iba a definir y se la sacaron al córner. El crédito para estirar la ventaja estaba en el banco. A los 5', Matías Rodríguez reemplazó a Solís que salió lesionado y 5 más tarde recibió un gran pase de Vitale, la defensa estaba mal parada y "Coquito" le ganó el duelo a Papaleo que tapó, pero en segunda instancia no pudo hacer nada. Ahora sí, con una diferencia mayor, ganó en tranquilidad, metió piernas frescas y manejó la pelota.

Lo pudo liquidar pero no lo hizo y terminó sufriendo más por impericia que otra cosa. Pasada la media hora, avisó Benega con un zurdazo que desvió Ruiz Diaz, y en los minutos finales, con los grandotes que metió Perazzo, lo padeció. Mucho más cuando a los 42', el ingresado López pudo capitalizar el tercer rebote después de un tiro libre y selló el descuento. Enseguida, hubo otra pelota parada, el centro de Melivillo lo conectó Jara que la tiró por arriba.

Pidiendo la hora terminó Alvarado, pero festejó y se desahogó por el triunfo que fue más que merecido y con algunos buenos síntomas para un equipo que navega entre la irregularidad.

Síntesis

Alvarado (2): Esteban Ruiz Díaz; Nahuel Menéndez, Francisco Mattia, Franco Ledesma y Agustín Irazoque; Gonzalo Lamardo y Julián Vitale; Franco Malagueño, Leandro Vella y Nazareno Solís; Jorge Luis Ramos. DT: Manuel Fernández.

Cambios: ST 5' Matías Rodriguez por Solis, 24' Santiago Gonzalez y Facundo Pons por Vella y Ramos; y 43' Rodrigo Sequeira por Lamardo.

Güemes (Santiago del Estero) (1): Joaquín Papaleo; Raúl Zanini, Gabriel Fernández, Iván Serrano y Gabriel Lazarte; Nicolás Juárez, Marcos Fernández, Tomás Assenatto y Sebastián Benega; Melivilo y Claudio Salto. DT: Walter Perazzo.

Cambios: ST 0' Gastón Comas por M.Fernandez, 19'Gabriel Jara por Assennato, y 36' Enzo López y Agustín Aleo por Salto y Lazarte.

Goles: PT 6′ Lamardo (A); ST 11′ Rodríguez (A) y 42' López (G)

Árbitro: Mario Ejarque.

Estadio: José María Minella.