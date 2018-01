Merecida distinción a un gran formador: "Beto" Galluzzo

Un gran formador, dentro y fuera del campo de juego. Con el fútbol como excusa y colectivo de emociones, Norberto "Beto" Galluzzo vive abocado a los más chicos, para enseñarles de la pelota -que bien conoce por su trayectoria como futbolista- y de la vida. Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorgó este lunes la distinción al “Compromiso Social” para este personaje nacido en el barrio porteño de Boedo hace 67 años (los cumple en pocos días), pero que lleva más de tres décadas instalado en Mar del Plata.

"Por su extensa y fructífera trayectoria propiciando la labor social y el encuentro de los chicos a la hora de practicar deporte”, rezó el texto de la Ordenanza Nº 17.626/17.

Acompañado por su familia y un grupo de niños alumnos, en el acto fue presidido por el titular del HCD, Guillermo Sáenz Saralegui (AA) y tuvo lugar en el recinto de sesiones. Además, asistieron los concejales Patricia Mabel Serventich y Marcelo Carrara (AA), Guillermo Volponi (PRO), Balut Olivar Tarifa Arenas (FpV); María Angélica González (CC), Vilma Baragiola (UCR) y Mercedes Morro (1País); el presidente del Ente Municipal de Deportes (EMDER), Carlos López Silva; la directora de Niñez y Juventud, Laura Hernández; además de referentes barriales y el titular de la escuelita de fútbol “Jesús te ama”, Marcos Santucho, y de la Casa del Niño “Paula Albarracín”.

Sáenz Saralegui tomó primero la palabra: "Esto es un reconocimiento merecido y decantado por sí mismo, por los méritos acumulados por quien lo recibe. Por eso, no se trata de una iniciativa de alguien en particular y por eso se aprobó por unanimidad de todo el Cuerpo Deliberativo. Beto es un hombre valioso, que rescata a los chicos de las tentaciones de la calle, los motiva mediante la enseñanza más pura del deporte como una excusa para divertirse y jugar. Y además los educa, les brinda respete y normas y los contiene y alimenta. Es un orgullo contar con alguien así y ojalá podamos replicar en muchas personas lo que Beto es y hace”.

Hernández agregó: “Es un momento muy emotivo. Agradezco a todo el Concejo Deliberante por haber dado la posibilidad de que se pueda hacer este reconocimiento. A Galluzzo por su forma de ver la vida y por lo que hizo”.

Emotiva fue también la entrega de una plaqueta por parte de Marcos Santucho, exalumno de Galluzzo y hoy a cargo de la escuelita "Jesús te ama" del barrio Pueyrredón. Le agradeció a "Beto" haberlo sacado de la calle: "Algunos lo escuchamos, otros no. Sin él, hoy estaría en la cárcel como mi hermano y mi primo", sentenció. Y recordó cuando el entrenador conseguía pan en su bicicleta para luego darles el desayuno con mate cocido a los más chicos en el Minella.

Tras recibir el reconocimiento, Galluzzo agradeció: “Estoy muy emocionado, en un momento que se me hace difícil hablar. A los chicos los ayudo a respetar los lugares. Ellos saben cuidar las cosas. Por eso pido que los dejen pisar el césped del Minella, para jugar. Son muchos años armando los partidos preliminares. Nosotros juntamos la cultura, la educación y el deporte. Hacemos eso. Me siento muy agradecido. Muchas gracias por el reconocimiento. Me sorprendieron”.

Quien fuera futbolista de Platense, Ferro, River Plate (1976), Millonarios de Colombia, aprovechó la ocasión para dejar en claro su malestar por ser el 2018 el segundo verano consecutivo donde los chicos de barrios de todo el país no pueden jugar los partidos preliminares del fútbol de verano, como sucedió durante 25 temporadas consecutivas: "El Emder no me ha dado una respuesta. La excusa de la nueva organización es que dañan el césped. Yo les apuesto lo que quieran que eso no sucede. Cuando los chicos jugaban, estábamos detrás en todos los detalles para que cuiden el estadio. ´Si alguno rompe algo, no vuelve a jugar más´ y los pibes salían como profesionales. Los que rompen la cancha son los más grandes...". Y agregó: "es una pena. Me siguen llamando hasta desde Salta para preguntarnos si pueden venir a jugar".