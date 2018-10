Un sorpresivo paro de El Rápido del Sud dejó a pasajeros varados en la Ferroautomotora

Nuevamente la empresa de transporte El Rápido del Sud, que cubre la mayoría de los destinos de la costa atlántica, realizó un paro que sorprendió a decenas de pasajeros, que debieron pasar la fría noche en la Ferroautomotora. Hay mucha bronca en los pasajeros por la intempestiva decisión de la UTA, la falta de información así como la ausencia de controles por parte del estado.

El conflicto, suscitado por la falta de pagos de la empresa a los choferes, podría solucionarse a las 10.30 de este viernes.

Carlos es uno de los pasajeros que, como tantos, llegó esta madrugada y se encontró con un pequeño cartel que le anunciaba el paro de la UTA. “Llegué de Bahia Blanca a las 5.30 con un pasaje de discapacitado para ir hacia Mar de Ajó. Y ahí me encontré con este paro. Estoy varado hace varias horas y no traje dinero para contratar una combi. Estoy entre la espada y la pared“, expresó.

A su lado Oscar, fue otra víctima de la sorpresiva medida de fuerza. “Debo viajar a las 7 hacia Santa Teresita. Cómo acá en la ventanilla nadie te da bola, me fui a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, pero se me rieron en la cara, diciéndome que el paro es porque no les pagan a los choferes. No avisan y se cagan en la gente”, comentó indignado.

Para Abril, una joven de Pinamar que estudia en nuestra ciudad, la medida de fuerza no la sorprendió: “Yo vuelvo a Pinamar los fines de semana y últimamente me encuentro con el cartel de la UTA que dice que hay un paro. Hoy hay muchísima gente. Algunos se ponen de acuerdo por grupos de Facebook y se van en autos particulares, otros se juntan y se van en remis o en combis. Lo cierto es que esta línea es la única que va por la costa. Es un monopolio horrendo”, cuestionó.