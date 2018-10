Multas: 3 de cada 10 argentinos admitieron que pagaron coimas a agentes de tránsito

El Observatorio Vial de Cecaitra (cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial) quiso conocer cómo los argentinos se comportan frente a la autoridad en un tema sensible: los intentos de soborno para evitar una multa. También se consultó acerca de cómo la autoridad muchas veces también incurre en faltas aceptando o fomentando esa irregularidad.

Ante la consulta, 1 de cada 4 argentinos reconoció haber sido apercibido por una multa emitida por un agente policial o de tránsito (24%). Se preguntó específicamente por las multas presenciales, sin contar las hechas mediante fotos automáticas, que llegan por correo o directamente al legajo del auto. De esas multas emitidas por agentes el 47% fue por mal estacionamiento, 17% por exceso de velocidad, 16% por cruzar un semáforo en rojo y un preocupante 9% por dar positivo en algún tipo de control de alcoholemia.

A ese porcentaje del 24% que dijo haber recibido una multa presencial se le consultó si dio o intentó dar dinero alguna vez para evitar el pago de la multa. En ese sentido 3 de cada 10 (un 32 por ciento) reconoció haberlo hecho alguna vez. Mientras que el 67 por ciento restante asumió no haberlo hecho nunca y haberse atenido a las generales de la ley por su inconducta vial. Un 1 por ciento dijo no saber o no recordar esta situación.

Respecto al apercibimiento vía multas fotográficas también quiso Cecaitra saber la situación: un 60 por ciento dijo alguna vez haber recibido alguna sanción de este tipo. Un 36 por ciento dijo nunca haber recibido ninguna notificación por esta vía. Y el 4 por ciento restante dijo no recordarlo.

Desde la Cecaitra indicaron que “el conocimiento de la realidad y las políticas proactivas en defensa de la vida son una herramienta indispensable para ser más prudentes al volante”.

En ese marco, añadieron que “el cumplimiento de las normas viales, desde la en apariencia más trivial hasta la más determinante, son precisas para respetar al otro, especialmente al peatón. Pequeñas acciones cotidianas de atención y cuidado determinan grandes cambios para las sociedades”.