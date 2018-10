Vecinos de Santa Elena furiosos y preocupados por los desechos cloacales

En Santa Elena, la urbanización ubicada al sur de la localidad de Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita, se viven tiempos de enojo vecinal por la regular situación que evidencian las aguas servidas, las cuales llegan a cubrir parte de algunas calles del lugar, quedando estancadas en diversos sitios.

Con una nota dirigida al delegado de la municipalidad, Pablo Méndez, y en simultáneo al intendente Carlos Ronda, los residentes reclaman específicamente por lo que ocurre en la zona de calle Malvinas Argentinas hasta su cruce con Aviso Sobral.

"Esto viene ocurriendo desde hace más de dos años y parece que a nadie le importa, pues con la lluvia se rebalsa al medio de la calle, por donde pasa la gente, entre ellas muchas criaturas", describieron los manifestantes.

Aunque meses atrás el municipio encaró obras de desagües pluviales y colocó sobre la calle Aviso Sobral un caño hacia el mar, los vecinos aseguran que los aguas residuales "quedan allí detenidas, generando un foco infeccioso".

"Con estos días de calor pasar por allí es asqueroso, por el olor a desechos cloacales y ver cómo pasa agua con jabón y sólidos de todo tipo", agregaron en la carta de protesta.

Los vecinos pusieron el foco en lo que sucede sobre una de las viviendas del lugar, ubicada sobre calle Malvinas Argentinas: "Parece mentira que pagando y estando al día con los impuestos tengamos que soportar eso y que el vecino que lo genera siga como si nada pasara, que no entienda que esto es una contravención", resaltaron.

"Lo más grave teniendo en cuenta la salud de los que allí vivimos, es que no le importe la salud de las criaturas. No podemos creer que hasta la fecha eso no ha sido observado por nadie del municipio", cierra la nota dirigida al Ejecutivo marchiquitense.