Arroyo aseguró que la Dirección de la Mujer tendrá "todos los profesionales que necesita"

En el marco de la inauguración de la Comisaría de la Mujer en el ingreso a la Sierra de los Padres, el intendente Carlos Arroyo prometió renovar los profesionales a la Dirección de la Mujer y de esa manera se defendió de las acusaciones por parte de agrupaciones de mujeres, que denunciaban el “vaciamiento” del área, a cargo de Patricia Leniz.

“Estoy encantado porque esto va a colaborar para evitar la violencia sobre la mujer”, dijo a 0223 el Intendente, luego de la inauguración de la oficina, que se encuentra en El Coyunco, a metros de la ruta 226, en el ingreso a la Sierra de los Padres.

En relación a las críticas por la falta de presupuesto a la Dirección de la Mujer, de Alberti casi Alsina, el jefe comunal expresó: “Hay una resolución que ya tiene una semana pero es un trámite administrativo por el cual transferí todo el departamento de Asistencia a la Victima a la Dirección de la Mujer. Incluye médicos, psicólogos y abogados. Incluye todos los profesionales que ellas necesitan”, remarcó.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-9-11-12-26-0-reclaman-mayor-presupuesto-para-la-direccion-de-la-mujer-arroyo-tiene-que-dar-una-solucion

Asimismo, Arroyo defendió la gestión de Patricia Leniz, a cargo del área y cuestionada por el Movimiento de Mujeres por la llamativa “falta de respuestas” por la casi nula asistencia a las víctimas de violencia de género.

“Por otra parte quiero aclarar que la secretaria de Promoción Social ha hecho un trabajo excelente en el ámbito. Es un tema que nos preocupa pero hay límites para todo. Hay licitaciones que nosotros no podemos controlar porque la privacidad existe y eso lo tienen que entender. Tanto la justicia como la policía misma. No podemos intervenir de puertas para adentro, hasta que ocurren los hechos. Eso hay que entenderlo también, no todo es una responsabilidad de las autoridades”, concluyó el Intendente.

Las organizaciones de mujeres reclamaban "de manera urgente" desde hace casi un mes al Municipio por la falta de cobertura a los puestos laborales que quedaron vacantes luego de licencias, traslados y jubilaciones de profesionales que trabajan en las oficinas de Alberti y Alsina. Las mujeres víctimas de violencia de género quedaban en un gran estado de vulnerabilidad sin asistencia por parte del Estado.