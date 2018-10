Alvarado ganó y nada más

En un partido muy aburrido, con pocas situaciones de gol y escaso juego, Alvarado hizo su negocio, aprovechó las pocas que tuvo, casi no sufrió hasta el final y se impuso por 2 a 1 a Ferro de Pico para conservar el invicto y la cima de la Zona 1 del Torneo Federal A. Emiliano López y Cristian Canuhé convirtieron los tantos del conjunto de Mauricio Giganti que no tiene descanso y el miércoles visitará a Deportivo Madryn en el sur del país.

No fue atractivo el primer tiempo. Por el contrario, fue aburrido y lo único interesante fue que Alvarado pudo desnivelar y, a partir de ahí, logró tranquilidad y algunas combinaciones. Hasta ahí, a los 25', cuando un centro de Bonetto fue directamente a la mano izquierda de Cataldi que estaba queriendo cortarlo y Macheroni no dudó en sancionar el penal, no pasó demasiado. Incluso, estaba mejor la visita, sin profundidad pero jugando el partido lejos de su arquero, el primer objetivo. Pero cuando Emiliano López, con mucha categoría, definió cruzado, esquinado, contra la base del caño izquierdo de Hummeler que fue a ese lado pero nada pudo hacer, todo se acomodó para el "torito".

Y no porque haya crecido demasiado, sino porque logró más posesión de pelota, la manejó mejor y, con espacios, parecía que podía encontrar alguna chance para estirar la cuenta. En la primera parte de la etapa, Ferro se movió bien, Cocchi fue el abanderado de la recuperación y después se la daba a Sebastián González, el jugador más claro de los pampeanos. Sin embargo, quedaban aislados los delanteros Jominy y De Hoyos que era más lo que trabajaban que lo que inquietaban. Hasta que Ibarra lo puso a correr al exKimberley que le ganó en velocidad a Mendoza, definió al primer palo y Degrá con la pierna estirada ahogó el grito.

En el tramo final, ya con la ventaja, alguna buena combinación de Molina con Depetris levantó a la gente, todas las pelotas pasaban por Canuhé que distribuía con criterio pero lejos del arco rival, pero no había profundidad. Lo más claro fue un córner del exRafaela, que casi repite lo hecho en Roca pero el arquero, con esfuerzo, alcanzó a manotear sobre su segundo palo. Del otro lado, se juntaron Quiroz con González que pivoteó bien pero el disparo de Jominy ingresando al área se desvió y se fue encima del travesaño. En la última, una de las mejores jugadas colectivas del "torito", apareció Canuhé por derecha, filtró para Bonetto que estaba mal parado para definir y prefirió puntear para la entrada de López y ganó la rápida salida de Hummeler.

A la vuelta del vestuario, hubo un cambio por equipo. Mientras Giganti hizo puesto por puesto con Gaspar Gentile por Bonetto, Priseajniuc mandó un atacante como Cristian Curuchet por un mediocampista (Ibarra). Pero el trámite seguía siendo discreto, sin ideas, con imprecisiones en el último pase, sin llegadas de peligro en ninguno de los dos arcos. Recién a los 12', tuvo el empate Ferro a la salida de un córner, despejó Degrá con los puños, en el rebote recibió solo Jominy que se acomodó y metió el derechazo bajo, que pasó entre muchas piernas, se desvió y el arquero, tapado, reaccionó justo para ponerle el muslo y sacarla hacia el costado.

Si había algo para destacar de Alvarado, fue la efectividad. Porque en la primera a fondo de la segunda parte, empezó a definir la historia. A los 17', por primera vez, Gentile quedó mano a mano con el lateral y pudo jugar el uno contra uno, le ganó, llegó al fondo y sacó el centro paralelo al arco, Hummeler no pudo sacar y Canuhé por el segundo palo controló y metió el derechazo al arco vacío para sellar el 2 a 0. Enseguida, salió el autor del tanto y Darío Stefanatto entró para acompañar a Bochi en la recuperación, con el exChicago amonestado. Lo que no imaginaba Giganti, era que 5' después iba a agotar los cambios porque Francisco Molina sintió una molestia y lo reemplazó Visser.

Mientras tanto, en el juego, poco y nada. Parecía que sólo faltaba esperar el pitazo final para que el "torito" se fuera tranquilo, con otro triunfo y volviendo a dejar el arco en cero. Sin embargo, en el primer descuido defensivo de la noche, una pelota filtrada para Vasilchik que ganó en velocidad, dejó en el camino a Degrá y definió con el arco libre, le puso algo de dramatismo al final. Aunque Ferro seguía sin inquietar, la diferencia era corta y cualquier pelota suelta podía dar un disgusto. La última fue para el dueño de casa con un remate cruzado de Visser que se perdió cerca.