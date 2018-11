Para el final de 2018, los empleados municipales de Dolores habrán recibido un aumento del 47%

Durante la multitudinaria cena que se llevó a cabo en el Polideportivo municipal de Dolores por el festejo del Día del Empleado Municipal, el intendente del partido, Camilo Etchevarren, anunció que el aumento que se otorgará a los trabajadores al sueldo básico llegará al 47 %.

Al hacer uso de la palabra el Jefe Comunal reconoció que el 2018 resultó un año muy difícil, "el más complicado de los once años de mi gestión", aseveró. “Hemos podido cumplir con nuestras obligaciones, seguimos con las obras, se ha continuado trabajando a un muy buen ritmo y con las mismas ganas”, expresó Etchevarren.

“Llevamos once años juntos gobernando Dolores, siempre poniendo al vecino en el centro de nuestra gestión, ocupándonos de los que menos tienen y de los que más sufren. El empleado municipal es el eje de nuestra tarea de gobierno”, sumó el intendente.

En esa línea, Etchevarren recordó: “Las gestiones anteriores de cada cien pesos que ingresaban al presupuesto del municipio destinaban entre el 40 y 42 % al sueldo de los trabajadores, la mitad eran bonificaciones, las que no tenían aportes, los jubilados percibían sueldos miserables, eso fue lo que recibimos. En estos once años dimos aumentos de sueldos por arriba de la inflación y en este momento no los voy a defraudar”, se envalentonó el titular del Ejecutivo local.

Las palabras de Etchevarren generaron una gran expectativa cuando señaló: “Hemos decidido que el aumento que daremos será del 47 % al básico”.

Al referirse a como se otorgarán las nuevas mejoras el Intendente indicó que en noviembre los trabajadores percibirán una bonificación de $ 2.000, en diciembre un 10 % al básico y $ 1.200 de bonificación, en enero un 17 % al básico. Llegando este año a un 47 % de aumento al básico. Las bonificaciones no serán percibidas por los cargos políticos.