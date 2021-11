El intendente de Dolores sobre el conurbano: “Es una fábrica de pobres, drogas e inseguridad”

Camilo Etchevarren lleva cuatro mandatos al frente de la intendencia de Dolores. Afín a Mauricio Macri desde antes de que el expresidente llegara a la Casa Rosada, el dirigente dolorense ha mostrado una y otra vez su apoyo al PRO. Durante tantos años como jefe comunal, ha realizado además declaraciones resonantes y fue protagonista de numerosos cruces políticos. En las últimas horas, en declaraciones radiales, sus análisis volvieron a dar la nota y lo hicieron a gran escala.

En diálogo con el programa La Mecha de radio Provincia, Etchevarren analizó sin tapujos la situación en torno a la causa que investiga el espionaje sobre los familiares de los submarinistas muertos en el ARA San Juan y además de criticar con dureza al kirchnerismo, dejó algunas frases fuertes vinculadas al conurbano bonaerense.

Luego del acto del miércoles pasado, cuando el juez Martín Bava dejó inconclusa la declaración de Macri ante la justicia, el extitular del Ejecutivo nacional debió volver a Dolores y allí estuvo Etchevarren esperándolo. “Siempre hay gente que se moviliza espontáneamente. Dolores es un pueblo muy agradecido con Mauricio Macri. Nos hizo obras que esperamos por 50 años”, resaltó el jefe comunal dolorense.

Consultado inicialmente por las discrepancias que existen en su fuerza política, Etchevarren aseguró: “Creo que es muy bueno para el PRO y para Juntos por el Cambio, que larguen todos y después al final veremos quién está mejor posicionado. Fíjense lo que ha sucedido con Diego Santilli y Facundo Manes, gracias al esfuerzo de todos pudimos ganarle al kirchnerismo. Pienso al revés, que suma, creo que es bueno que tengamos varios candidatos y que cada uno apoye al que cree conveniente. Nosotros apoyamos a Mauricio”, fijó postura.

Posteriormente Etchevarren habló sobre la convocatoria de apoyo a Macri, que este 3 de noviembre nada tuvo que ver con la registrada la semana pasada. “Acá la gente trabaja, a las 11 de la mañana está todo el mundo trabajando, es un horario inapropiado. A mí me encantan los actos, el miércoles que viene haremos una caravana, pero será a las 9 de la noche. Entonces uno tiene que buscar los horarios cuando hace una movilización”, describió el intendente.

En esa línea, ahondó: “A mí me ofrecieron traer colectivos con gente y me negué. Eso es del conurbano y precisamente pensamos muy distinto a lo que es el conurbano. No creo en esas movilizaciones de gente que no sabe a donde va. Acá la gente que viene sabe a lo que viene, serán 10, 100 o 200, pero tenemos otra lógica en política. Respeto a los demás, pero a mí no me interesa tener 400 colectivos. Que sea espontáneo, los que estamos, estamos. Y hay que estar en las buenas y en las malas”, lanzó después.

La causa judicial de espionaje

Ya de lleno en la situación judicial que implica al exmandatario, Etchevarren vinculó la citación a indagatoria directamente con el oficialismo y arremetió con duras acusaciones en contra del Frente de Todos. “Viniendo del kirchnerismo... estoy muy decepcionado con este gobierno, son capaces de cualquier cosa. Este mamarracho que hizo el juez el otro día muestra la incapacidad de los funcionarios que se ponen en la justicia. De 40 candidatos eligieron al 38, solo eligen los candidatos que son afines a su fuerza política, entonces en la justicia terminan demostrando la falta de formación que tienen. Traer a un expresidente a declarar y no tener el decreto del actual presidente firmado, realmente demuestra que no tienen idea de lo que están haciendo. Lo que sí demuestra es el apuro que tienen y las ganas de procesar a Macri. No tengo dudas de que lo quieren procesar antes de las elecciones y de que eso es funcional a ellos. Y eso también ha generado un ola de repudio”, sentenció el intendente dolorense.

De inmediato Etchevarren volvió a poner el foco en las gestiones de los gobiernos nacional y provincial y afirmó: “Esta no es la justicia que queremos, por eso estoy con Macri. Sueño con otro país que no tenga nada que ver con Cuba, Venezuela o Nicaragua, que es lo que propone el kirchnerismo, que propone además más pobreza, más inseguridad, más drogas, más corrupción. Las empresas se van, los chicos se van, cada vez somos más pobres, el dólar está cada vez más alto”, deslizó el dirigente del PRO.

Sobre el juez Bava, el jefe comunal no ahorró críticas: “Todos sabemos que no es imparcial y que está todo manejado. Me pongo en el lugar de los familiares, yo hablo desde la política, esto es otra cosa. Esto es chantaje, porquería, es muy bajo jugar con 44 muertos. Es lo peor de la política y viniendo del kirchnerismo no me extraña”, fustigó.

Advertido de que los querellantes son los familiares de los marinos fallecidos, Etchevarren fue más allá: “Lo impulsa un impresentable, lleno de causas, común en todas las maniobras del kirchnerismo, es todo más o menos del mismo perfil”, expresó en referencia a Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los fallecidos en el Mar Argentino.

“Hay medio país que no está a favor de esto. Desde la política es un mamarracho lo que están haciendo, un disparate. Están usando la mala justicia que tenemos con una causa que nos duele a todos. Soy intendente y respaldo a una persona que creemos que es inocente. Como hace 30 años que hago política, y veo los jugadores que están en la cancha, no tengo dudas de que está todo armado, lo quieren poner a la altura de lo que es el kirchnerismo”, la siguió Etchevarren instantes después.

“A todos los argentinos nos duele lo del ARA San Juan, pero lo tratan de involucrar a Macri en algo que no tiene nada que ver. Yo no quiero chocar con los familiares porque estoy de su lado, quiero justicia y que se sepa todo. Ahora viendo las características del juez, del kirchnerismo en el poder y el apuro de querer procesarlo a una semana de las elecciones, ¿quien no se da cuenta que está todo armado?”, expresó.

La visión de Etchevarren sobre el conurbano

Sobre el final de la entrevista Etchevarren se postuló para el Ejecutivo bonaerense y realizó un análisis sobre la situación del conurbano. “Llevo cuatro mandatos de intendente y tenemos las sanas aspiraciones, si se ofreciera y se pudiera, de ser candidato a gobernador. Represento intereses de una provincia olvidada, de una provincia que no se siente representada por candidatos porteños, gobiernan desde el banco Provincia o desde Puerto Madero, no conocen la provincia ni tienen idea de lo que se necesita, por eso existe el abandono que existe”, sentenció.

A continuación, se refirió a las decisiones del oficialismo tras la derrota en las elecciones primarias: “Ví algo muy bueno cuando perdieron: que llamen a los intendentes. Propongo un gobierno integrado por los que conocemos el territorio y tenemos gestión. La verdad es que nos gobierna gente que no tiene idea. Y yo no quiero más eso. Esto no es de ahora, es de hace 20 años. Quiero funcionarios con los que me siente y conozcan los problemas. Me siento con ministros que no tienen idea de lo que les estoy hablando. Tengo autoridad porque tengo cuatro mandatos y estoy harto. Y es lo que nos pasa a los 100 intendentes del interior. Es tristísimo el manejo político que hay en la provincia de Buenos Aires. Necesitamos infraestructura, trenes, conectividad, obras hidráulicas. Y no se hace nada”, arremetió.

En esa línea de cuestionamientos, Etchevarren agregó: “Después de que nos enterraron de cabeza, de que fundieron a medio país, después se dan cuenta. Hay gabinetes en Nación y Provincia y no hay una sola persona del interior. Son todos del conurbano, y el conurbano es una fábrica de pobres, de drogas y de inseguridad”, soltó sin dudarlo.

“El interior de la provincia de Buenos Aires no tiene nada que ver con esa realidad del conurbano. Lo ves en todos los medios, es un caos, matan a la gente. Y sé que eso también les resulta funcional: más pobres, más votos. ¿Donde están haciendo presión para dar vuelta la elección?, en el conurbano. Y esta elección que viene será un llamado muy fuerte de atención a la falta de gestión y a la provincia olvidada que tenemos”, concluyó.