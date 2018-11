Vecinos de Acantilados preocupados por la inseguridad: hubo tres entraderas en una semana

Desde la Sociedad de Fomento de Acantilados denuncian que en los últimos 15 días se han incrementado los hechos de inseguridad, sobretodo las entraderas. Por tal motivo este martes se reunirán con autoridades policiales para tratar esta problemática.

“En una semana hubo tres entraderas, con las familias dentro de la casa. Algunas con más violencia que otras y siempre con el uso de armas de fuego. Así como varias tentativas. Como hay un descrédito hacia la justicia por parte de los vecinos, muchos terminan no denunciando estos hechos”, afirmó Cecilia Zampini, presidente de la Asociación Vecinal de Acantilados, en diálogo con 0223.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-11-9-11-32-0-ritondo-le-respondio-a-mourelle-la-policia-esta-para-cuidar-a-la-gente-no-al-municipio

En ese marco, la fomentista no responsabilizó al Destacamento Policial “porque no cuenta con recursos y no tiene móviles a disposición” pero si apuntó contra la conformación de las cuadrículas policiales desde hace unos 5 años, “que se extiende desde San Patricio hasta el límite con Miramar y desde la ruta 11 con el camino viejo a Miramar. La zona es enorme”, razonó.

“Esperamos que un nuevo patrullero de los que anunció el otro día el ministro (Christian Ritondo) pueda venir para acá, porque así es imposible cubrir esta cuadrícula. Ahora dependemos de llamar al 911 pero por la distancias, tardan 30 o 40 minutos cuando el hecho ya pasó”, concluyó la fomentista.