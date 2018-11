¡Quién dio la orden?, vacaciones misteriosas y cerró la grieta

¿Quién cerró?

Que no entran, que no salen, que yo no fui… El jueves último se vivieron momentos de tensión en el municipio cuando las puertas se cerraron y los concejales comenzaron a denunciar que se les impedía entrar o salir del municipio.

El escándalo comenzó a crecer, por lo que muchos ediles decidieron ir a golpear la puerta principal del despacho de la comuna para pedirle explicaciones al intendente Carlos Arroyo. “El intendente no dio ninguna orden de cerrar”, dijeron fuentes del entorno de Arroyo tras la consulta de este medio.

La reunión, cuentan varios de los ediles que participaron, tuvo ribetes desopilantes. “Parecía una charla de locos”, confesó uno.

La situación se calentó cuando Arroyo repitió por enésima vez que no había dado ninguna orden de cerrar el municipio. “Si dio la orden es grave, y si no dio la orden es más grave porque eso significa que alguien tomas las decisiones por usted, intendente”, le espetó un edil.

Aprovechando el encuentro, también se abordó el conflicto en el Concejo Deliberante que finalmente se solucionó este martes. Arroyo otra vez intentó desentenderse del problema hasta que un edil opositor explotó: “¡Nos están tomando por tontos (en rigor utilizó otro calificativo), ustedes están metiendo a todo el mundo por la ventana y nos quieren hacer creer que en este caso quieren ser justos con todos!”, gritó y se terminó la reunión.

Vacaciones disfrazadas

En medio del conflicto entre los municipales y el Ejecutivo (con los docentes por la reducción de la bonificación y con la totalidad por la paritaria) comenzó a correr fuerte la versión de que Hernán Mourelle había partido de vacaciones rumbo a Europa, lo cual enardeció aún más los ánimos.

Desde el Ejecutivo no negaron ni confirmaron el viaje del secretario de Hacienda, quien el jueves, cuando se realizaron las últimas reuniones en la delegación del Ministerio de Trabajo provincial, ya no formó parte de la comitiva oficial.

Este martes, el misterio se disipó. Desde el área de prensa del municipio enviaron un comunicado en el que informaron que Mourelle se encuentra en Barcelona participando del Smart City Expo World Congreso.

El encuentro internacional se desarrolla hasta el 15 de noviembre y participan empresas, ciudades, expertos y profesionales quienes compartirán las últimas innovaciones tecnológicas, intercambiarán experiencias y debatirán sobre cómo la actual revolución digital puede cambiar las urbes, la movilidad y la gestión de la energía y el agua desde la visión del desarrollo sostenible, explicaron desde la comuna.

“El intendente crea una secretaría de Tecnología, nombra un secretario para ese cargo, así que llama la atención que a esta reunión vaya el secretario de Hacienda que no tiene nada que ver con el tema. Quiero creer que no habrán aprovechado este encuentro para disfrazarle las vacaciones a Mourelle como un viaje de trabajo”, se preguntó un edil con cierto tono irónico. ¿Será?

Cerró la grieta

Vicente Luis Ciano, conocido por toda Mar del Plata como el “Cholo”, fue reconocido el último viernes en el Teatro Colón, donde recibió el premio “Expresarte”

“Yo me acuerdo cuando los políticos andaban en bicicleta, por los barrios. No es ni mejor ni peor, es distinto”, lanzó el Cholo sentado frente al locutor y legislador de Cambiemos Franco Bagnato.

Entregamos el premio “Expresarte” al queridísimo periodista de #MarDelPlata @cholociano por su trayectoria y su labor incansable. Esta distinción impulsada por @Senado_BA reconoce a quienes transmiten valores e inspiran a su comunidad. pic.twitter.com/DhghmP3oj1 — Manuel Mosca (@manu_mosca) November 9, 2018

La figura del entrañable periodista de Mar del Plata logró reunir en el Colón a dirigentes de todos los colores políticos y personalidades de las más variadas de la ciudad. “Es el único que pudo cerrar la grieta”, bromeó uno de los presentes, mientras saludaba al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia Manuel Mosca, los legisladores Maximiliano Abad, Guillermo Castello, Juan Aicega, Javier Faroni, Alejandra Martínez, Juan Manuel Cheppi y el intendente de Vicente López Jorge Macri, entre otros.

Lógicamente también estaba presente su hijo Ariel Ciano, quien se mostró conmovido por la distinción a su padre.

Mesa por Olmedo presidente

El diputado salteño Alfredo Olmedo tenía previsto confirmar su postulación presidencial de cara a 2019 con dos actos en Mar del Plata, el 15 de diciembre próximo. Para ello se había conformado una mesa de trabajo encabezada por el referente de Mar del Plata Somos Todos, el periodista José Luis Lópéz.

Estos planes podrían cambiar luego de que Olmedo protagonizara un siniestro vial, en el que murió una persona y otras cuatro resultaron heridas.