El mago que destapó la olla, venta de turnos en el Higa y el compañero Ricardito

¿Un kiosco menos?

La denuncia de un mago que realizaba su arte en el centro de Mar del Plata destapó una situación de presunta corrupción dentro del área de Inspección General de la Municipalidad, que inició un sumario administrativo y luego evaluará si radica una denuncia penal para que la fiscalía de Delitos Económicos investigue el caso.

Por lo pronto, el artista callejero aportó audios en los que se oye a un empleado de nombre “Raúl” que acuerda una tarifa para cobrarles a cada uno de los artistas que están en la vía pública.

A partir de esos elementos, el municipio logró identificar al empleado que habla en las grabaciones e inició el correspondiente sumario administrativo. “Una vez que el área de Legal y Técnica termine el análisis de todo lo presentado va a emitir un dictamen. Una posibilidad es que se sugiera la cesantía del agente y que recomienden realizar una denuncia penal”, explicó una fuente del municipio.

Por ahora, solo está involucrado este agente aunque no se descarta que puedan surgir nuevos implicados. De todos modos, las autoridades tratan de ser cautos y no generar alarmismo. “Por el momento, no parece ser una megaorganización como fue con las licencias truchas, sino el ‘negocio’ de uno o algunos vivos. Pero veremos que surge”, añadió.

Montenegro confía ciegamente en Elisa Ferrara, la funcionaria que importó desde la Ciudad de Buenos Aires para ordenar un área que siempre estuvo salpicada por sospechas de negociados y corrupción. De hecho, fue foco de uno de los escándalos de la gestión de Carlos Arroyo que echó a uno de los directores del área y a un dirigente del radicalismo que supo acomodarse con diferentes jefes políticos por sospechas de corrupción.

110 afuera, ¿y el STM?

Los resultados de la auditoría de corte, en lo vinculado al ingreso de personal, confirmaron que en la recta final de la gestión de Carlos Arroyo ingresaron 110 personas al municipio con contratos temporarios, algo que incumplía la ley de responsabilidad fiscal que planteaba la imposibilidad de que trabajadores ingresen al municipio 6 meses antes de la finalización del mandato.

Guillermo Montenegro informó que no se renovarían esos contratos en la última reunión de gabinete, luego de que se prorrogaran hasta el 31 de marzo, tiempo suficiente para hacer el análisis.

“¿Qué dijo el sindicato de esta decisión?”, preguntó uno de los presentes en la reunión. “Mirá, la verdad es que el sindicato no tuvo ninguna injerencia en esos nombramientos. Es toda gente que metió Arroyo por la ventana. Así que el sindicato muy preocupado por esto no está”, le respondieron.

“Turnos María Magdalena”, la venta de turnos en el Higa

Desde hace algunas semanas, a través de las distintas vías de comunicación de 0223, volvieron a llegar quejas por parte de personas que van habitualmente al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y denuncian que se “venden” turnos.

Esta situación no es nueva. De hecho, hay una investigación abierta en la Fiscalía de Delitos Económicos aunque no trascendieron demasiados detalles del estado de la causa. Todo indica que demasiado no avanzó.

“Yo llamé al número que figura en Facebook y me ofrecieron un turno por $450”, contó una de las personas que hizo la denuncia y acercó la página de Facebook a través de la cual se promociona abiertamente la venta de turnos para traumatología, médico clínico, cirugía, cardiovascular, reumatología, oncología, fertilidad, urología, flebología, oftalmología y “mucho más”.

Desde la dirección del hospital recordaron que presentaron la denuncia en la Justicia para que se ocupe del tema, mientras que las nuevas autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires se enteraron de la situación a partir de la consulta de 0223.

“Nos vamos a ocupar del tema para dar una pronta solución”, indicaron.

Indignado

Expresidente del Comité Radical de Mar del Plata, exdelegado del ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y actual director de Políticas de Niñez, Adolescencia y Juventud del municipio, Daniel Núñez se indignó. No por un caso conmovedor que vio en esta temporada marplatense, ni mucho menos. Lo que le provocó tal enojo fue que en un comercio de comidas rápidas le dieron el vuelto con 9 billetes de 5 pesos cuando faltaban pocos días para que se venza el plazo de circulación legal.

Acabo de comprar una hamburguesa a mi hija en el @McDonalds_Ar de Constitución y la Costa de #MarDelPlata pagando con $500 un ticket de $415. Se ve que la idea es sacarse de encima todos los de $5. No es necesario tener estas actitudes con los clientes, no ayudan a la ciudad pic.twitter.com/RUnERN6ZNL — Daniel Alberto Nuñez (@DanielNu1) February 23, 2020

El compañero Alfonsín

El desembarco de Ricardo Alfonsín a Mar del Plata llegó con un contexto inesperado hace algunos años. El hijo del expresidente llegó acompañado de la ministra de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raverta.

Si bien “Ricardito” siempre fue crítico de la inclusión de la Unión Cívica Radical (UCR) en Cambiemos, desde que Alberto Fernández se lanzó en su carrera presidencial comenzó a tender puentes más cercanos con un sector del peronismo. De hecho, días atrás, el presidente confirmó que Alfonsín era el elegido para ser el nuevo embajador argentino en España.

Celebro encontrarnos. Dialogar sobre la realidad que nos duele y nuestras propuestas



Me gusta que nos encontremos a dialogar, aunque seamos diferentes



Estoy segura que así construiremos los puentes para la Argentina que queremos



¡Gracias Progresistas en Red por la invitación! pic.twitter.com/NqnL01hn4c — Fernanda Raverta (@FerRaverta) February 29, 2020

Con duras críticas hacia la postura del radicalismo, Alfonsín encabezó un acto con la ex candidata a intendenta de Mar del Plata. En el escenario estuvieron el exconcejal Mario Rodríguez, que responde al hijo del expresidente desde hace años, y el vicepresidente de la UCR, Leandro Lavintman, que tiene la particularidad de ocupar ese cargo y ser asesor del concejal del Frente de Todos, Roberto “Chucho” Páez.

También estuvo presente el exdiputado provincial Pablo Farías, que formó parte durante años del espacio liderado por Margarita Stolbizer.

Retiro conciliador

Los legisladores de Cambiemos de toda la provincia se reunieron días atrás en San Nicolás para hacer uno de los habituales retiros que promueve el Pro, aunque en este caso el primero como principal bloque de la oposición.

Este encuentro en #SanNicolas nos permite reforzar vínculos y generar una confianza sólida que no nos desvíe de los objetivos comunes, comprendiendo el valor estratégico de la unidad de Juntos por el Cambio. pic.twitter.com/JECs2dJKDD — Maxi Abad (@MaxiAbad) February 27, 2020

La figura principal del retiro fue la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien comenzó a hacer reapariciones públicas luego de entregar el mando el 10 de diciembre y alejarse de la escena pública. Vidal hizo hincapié en garantizar la gobernabilidad de Axel Kicillof y ratificó su postura de ser una oposición constructiva, que termine con la grieta que insisten en promover otros sectores de Juntos por el Cambio.

El encuentro tuvo mucha presencia marplatense con los diputados Maximiliano Abad (jefe del bloque), Johanna Panebianco y los senadores Franco Bagnato y Lucas Fiorini.