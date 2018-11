Arroyo rechazó extender el horario de venta de alcohol en verano

El intendente Carlos Arroyo se pronunció en desacuerdo al proyecto de ley que se debate en la legislatura bonarense, que pretende modificar el horario de venta de bebidas alcohólicas para el verano -de 8 a 23 por el actual que es de 10 a 21-. El jefe comunal consideró que “la medida no es acertada” y que va en contra de evitar accidentes de tránsito.

“Lo ideal sería que no haya ningún horario pero para eso debiéramos tener otra cultura, otro nivel de educación a nivel general. En la situación actual, cuando menos publicitemos será mejor para asegurarnos que no haya tantos accidentes y ni tanta gente en estado de ebriedad en las calles. Yo no lo veo una medida acertada”, sostuvo Arroyo.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-11-9-18-14-0-quieren-modificar-el-horario-de-ventas-de-bebidas-alcoholicas-durante-el-verano

En ese contexto, el Intendente insistió que para evitar la siniestralidad de tránsito y el consumo responsable de alcohol “hay que dar mucha publicidad para mostrar los efectos del alcohol y hasta ahora no se ha hecho. Noto un desconocimiento muy grande en los efectos de tomar un vaso de alcohol”, concluyó.