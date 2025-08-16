Explota Plaza España: eventos gratuitos del Municipio por el Día de la Niñez
Se programaron actividades para celebrar durante toda la jornada. El cronograma completo.
Para festejar el Día de la Niñez a lo grande, desde el Municipio organizaron actividades gratuitas que se celebrarán este domingo en Plaza España (Hipólito Yrigoyen y la costa) de 11 a 17.
Desde el Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder) se programaron distintas propuestas: a las 11, una clase de ritmos con recorrido intergeneracional y música infantil a las 11: de 11 a 17, distintas propuestas con un sector de sostenibilidad, plaza blanda, un sector de aciertos, ingenio, multideportes y de kermese; y a las 12, el inicio oficial del festejo. También habrá intervenciones lúdicas itinerantes durante toda la jornada.
A las 13 se presentará un show musical a cargo de la Banda del Comando del Área Naval Atlántica-Armada Argentina. Además, no faltarán los espacios dedicados a la gastronomía y a la producción local con los foodtrucks y feria de emprendedores.
Por otro lado, durante toda la jornada, la Secretaría de Salud dispondrá dispositivos con consultorio odontológico móvil, vacunación y tenencia responsable de mascotas.
La actividad contará con personas voluntarias como el Grupo Scout de San Francisco de Asís y del Profesorado de Educación Física del Instituto Superior Cads que colaborarán en el evento.
De 13.30 a 16, la Dirección de Transporte estará presente con el programa “Me cuido, te cuido”, una propuesta que fomenta valores como el respeto, la convivencia y la promoción de modos de movilidad sustentable. Para esta propuesta se solicita que los niños lleven bicicletas, monopatines o triciclos. Esta actividad también contará con la participación de Cruz Roja. El mismo horario, también estará presenta Defensa Civil con un puesto de hidratación.
El Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) programó diferentes shows artísticos a lo largo de la jornada: a las 14, se presenta Fernando García y Las princesas; a las 14.30 Breaking Martin, a las 15 Al rock con leche, a las 15.30 show de mimo con Jurij Maletich; a las 16 La bicicleta; y, además, la participación de personajes de Intensamente en el parque. Mientras que a las 15 se presenta Perculocos en las instalaciones del Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia.
La Secretaría de Educación formará parte de la jornada con una propuesta de Dibujo y de Pintura de 12 a 14. Otras de las áreas que participarán del festejo son la Secretaría de Desarrollo Social -a través de la Dirección de Niñez-, Obras Sanitarias y Emsur.
Toda la información con las propuestas se puede encontrar en www.mardelplata.gob.ar/diadelnino2025 .
Cortes de tránsito
Desde las 8.30, la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad programó un corte de tránsito en la costa entre Libertad y Ayacucho. Las líneas de colectivo 581 y 221 desviarán en Yrigoyen hasta Independencia, para luego retomar su recorrido habitual.
