Pierre Richard recibió el premio a la trayectoria

El ícono de la comedia francesa, El actor y director Pierre Richard, recibió este martes la distinción por su participación en más de 50 películas y su aporte al cine mundial en el marco del cuarto día de desarrollo de la 33° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Richard recibió el reconocimiento en manos del Embajador de Francia en la Argentina, Pierre-Henri Guignard, quien resaltó la carrera de su compatriota: “Pierre es uno de nuestros monumentos del cine francés. Marcó generaciones de espectadores en el mundo entero. Es reconocido y apreciado porque encarna una forma del espíritu francés que no solo hace reír sino que sabe conmover. Me parece muy importante que el festival en su 33° edición nos haya hecho país invitado de honor porque el francés y el argentino son cines que se hablan, que se entienden y comparten, y esa es la pasarela más fuerte y más elegante, en un momento en el que otros construyen muros”, lanzó el funcionario europeo.

Durante esta edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se pueden ver cuatro películas seleccionadas por Richard: Mala pata, Los fugitivos, Un perfecto desgraciado y Alto, rubio y… con un zapato negro.

A su turno, fiel a su estilo, Richard realizó chistes y recibió con emoción los aplausos de una audiencia de pie. “Cuando les conté a mis amigos en París que venía a Mar del Plata, me dijeron: tango, bandoneón, la pampa, los gauchos. Y yo les dije no, no, las focas. Las focas se pasean por las calles como las palomas en París. Y me creyeron. La primera vez que vine a la Argentina fue hace 40 años y ahí tuve el privilegio de conocer a Maradona. Yo le dije, ‘usted va a hacer una carrera espectacular’. Y no me equivoqué, ¿no?”.

El artista, que participó como actor o director de más de cien producciones, se mostró muy agradecido por este reconocimiento: “Cuanto más grandes son las distancias, tanto más grande es mi emoción. Por eso me sorprende tanto de ver a un pueblo como el de ustedes, tan lejano de mi, y que sin embargo me quiere tanto, es algo que me conmueve hasta lo más profundo”.