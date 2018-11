Cierre de Piazza: la empresa confirmó que los trabajadores no seguirán y serán indemnizados

Minutos después de finalizarse la primera audiencia en el Ministerio de Trabajo, quedó confirmado el cierre de la tradicional confitería Piazza de Mar del Plata de la costa y Alem, así como también el despido de todos los empleados de ese local.

Finalmente los trabajadores no serán reincorporados a otros locales de la misma firma, como se creía en un principio, sino que en los próximos días recibirían las indemnizaciones correspondientes.

Según confirmó a 0223 Fernando Herrera, abogado de la firma, el día lunes a los 22 trabajadores se les abonarán los sueldos adeudados correspondientes al mes en curso y luego serán indeminizados. "Ya está en una escribanía el dinero para eso", dijo.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-11-29-12-2-0-cerro-la-tradicional-confiteria-piazza-y-mas-de-20-empleados-se-quedaron-en-la-calle

Por otro lado, el representante de la confitería explicó que el cierre no se debe a la existencia de alguna deuda, sino que por el contrario se decidió no continuar con la actividad porque "los dueños del local no quisieron renovar el alquiler" como sí lo habían hecho en otras seis oportunidades.

Aparentemente la decisión de los propietarios del local físico fue comunicada a los dueños de Piazza hace apenas una semana "sin mediar acuerdo". Y debido a que el traslado a otro comercio significaba una inversión imposible de sostener fue que se resolvió el cierre.