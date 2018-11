Miguel Mateos: “Yo no canto reggaeton y te aseguro que León Gieco tampoco”

foto

video

Recién llegado de Córdoba y Rosario, Miguel Mateos vuelve a Mar del Plata para defender al rock and roll argentino del “asesino que lo mató” y este sábado 3 de noviembre se presentará en el Teatro Roxy del Centro de Arte Radio City+Roxy+Melany a las 21.30.

En una entrevista exclusiva con 0223 cuenta que no negocia con algunos ritmos modernos y se rebela ante la “especie de misoginia” que proponen muchos de ellos. “Yo no canto reggaeton y te aseguro que León Gieco tampoco”, afirma.

Con más de 35 años de trayectoria y 18 discos, Mateos llega a la ciudad con "Roc An Rol", la gira que ya llevó por todo el país.

Más allá de los clásicos de cuando formaba ZAS, como “Tira para arriba”, “Es tan fácil romper un corazón” y “Atado A Un Sentimiento”, el músico y compositor subirá al escenario junto a sus músicos y su hijo a compartir algunos temas de lo que será su nuevo disco UnDoTreCua que planea sacar en abril de 2019.

- ¿De qué trata el nuevo disco?

- Es una suerte de compendio, una pata más de la trilogía que empezó en 2016 con Eletropop. Es un disco netamente roquero, muy orgánico.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-9-15-14-25-0-miguel-mateos-prepara-un-show-puro-roc-an-rol-en-la-ciudad

- ¿Fecha de lanzamiento?

- Se adelantaron dos cortes y a como vamos, seguro saldrá completo en abril o mayo con 15 o 16 canciones.

- Uno de los temas es Nacional, creado con pedacitos de clásicos del rock, ¿por qué elegiste esos?

- Cuando me invitaron a la fiesta de los 50 años del rock argentino, volví a mi casa y empecé a anotar los nombres de las canciones más representativas para mí, que me parecía muy bueno unirlos en una especie de historia. Obviamente hay muchas más.

- En otra de las canciones, El Asesino del rock and roll, planteas que alguien mató al rock nacional y hay que buscar a su asesino, ¿cómo es eso?

- Es una suerte de contrapropuesta a esta especie de invasión del reggaeton, sus valores misóginos y sus principios detestables. Este último tiempo le ha ganado al rock la partida una especie de frivolidad alevosa, y cuando atacan determinados valores no está bueno, parece que la sociedad lo ha tomado como una diversión, y no, hay implícito un mensaje que es aterrador.

- ¿Sigue teniendo el rock una función rebelde y comprometida con la sociedad?

- Justamente El asesino del rock and roll dice que si cantan por cantar y bailan por bailar yo no quiero hablar por hablar. Me opongo, no a los bifes, sino a esta guerra metafísica porque es una cuestión de contenidos, y me rebelo a esta suerte de misoginia, de cosa como decadente que los pibes estos giren con un millón y medio de dólares en joyas y traten a la mujer como un objeto.

- ¿Cuál es el lugar del rock entonces?

- De mi parte lo que hago yo es mostrar otra cosa, otro contenido, no digo que lo mío sea lo mejor. El rock sigue siendo una forma artística de expresión. Si todos los artistas latinos que antes cantaban baladas ahora cantan reggaeton, que lo hagan, yo no canto reggaeton y te aseguro que León Gieco tampoco.

- La situación política-económica del país también ha estado presente en tus canciones, como en Salir Vivo por ejemplo, ¿en el nuevo disco hay algo relacionado con la actualidad?

- Esa canción forma parte de un repertorio ante una idea que hoy está dando vuelta también porque estamos atravesando otra vez una especie de crisis. Hay cosas que fueron escritas hace 15, 20 o 30 años y todavía tienen vigencia, como si se repitieran los hechos. Lamentablemente. Me gustaría pensar otros contenidos, pero vivimos en un país que no encuentra su cauce y que sigue buscando su camino.

"Me opongo a que los músicos giren con un millón y medio de dólares en joyas y traten a la mujer como un objeto"

- ¿Con qué te quedás después de tantos años de trayectoria?

- Con mi actualidad, he hecho un disco de varias canciones que va a salir pronto, hago mejores canciones, mejores conciertos, canto mejor, toco mejor el piano, sigo evolucionando, mi camino sigue.

- Y con respecto a las denuncias por presuntos abusos que recientemente han tenido distintas bandas de rock, ¿qué pensás?

- Denuncias por abuso no ha habido solamente en el rock, en el fútbol, en la política, en todos los ámbitos, el que cometió un delito tiene que ir preso, sea ministro, obispo o músico. Tiene que ver con ser una mala persona. Lo digo en mi canción Lola, tiene que ir preso, sobre todo el que cometió semejante delito.