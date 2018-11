El trasfondo de la guerra, todos entre todos

Qué hay detrás del descuento a los docentes

El decreto del intendente Arroyo puso en pie de guerra al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y, fundamentalmente, a los docentes municipales que sienten que el jefe comunal solo busca reducirle el sueldo para seguir profundizando el ajuste.

Esta situación promete ser extensa, pues los propios trabajadores ya anunciaron que recurrirán a la Justicia si esta situación no se revierte. De hecho, en medio de la protesta de este martes se juntaron firmas en contra del decreto en las escalinatas del municipio.

“Puede ser que legalmente el Ejecutivo encuentre argumentos para defender la decisión, pero políticamente es una batalla muy compleja. Primero porque carece de apoyo social. Y segundo porque si el sindicato pierde esta batalla se tiene que ir, no puede permitir que esto prospere”, analizó un concejal.

#Blanquearon: Intervención a la Secretaría de educación. @cambiemos va a la provincializacion del sistema educativo municipal. pic.twitter.com/ngUOYjkMUA — Matias Maciel (@macielmatiasptp) November 5, 2018

Los motivos detrás del polémico decreto de Arroyo son varios, según con quien se hable. Para el intendente se trata de la “corrección de un error histórico”. “Todo el mundo sabía que esto estaba mal, pero nadie quería tomar la decisión”, reconoció una fuente del Ejecutivo, quien remarcó que la medida también incluyó un sumario hacia una empleada de la dependencia por “acomodar” algunas cuestiones de nombramientos, que le permitían evitar incompatibilidades.

Otros, sin embargo, creen que es un primer paso del intendente Arroyo para provincializar el sistema educativo municipal, el más grande de todo el país. “En definitiva, es provincial, porque depende de provincia”, insistieron desde el Ejecutivo. Y desde la oposición argumentan que la auditoría que ordenó el Ejecutivo sobre la cartera educativa es el primer paso para eso.

“Acá no hay detrás una maniobra para provincializar el sistema. Esto es básicamente para que Arroyo pueda ahorrarse 250 millones de pesos”, dijo un concejal de la oposición.

No faltó nadie

El segundo informe de Mar del Plata Entre Todos rompió la capacidad del salón de eventos de La Normandina. Entre políticos, empresarios y dirigentes de diversas instituciones, más público en general que se acercó a conocer qué ciudad tenemos hubo alrededor de 500 personas.

Obviamente que un evento de tal magnitud sirvió a muchos para mostrarse y charlar con empresarios y dirigentes de Mar del Plata. Pero más allá de la “rosca”, la presentación del informe a cargo del periodista Roberto Curri y de la Coordinadora del Espacio, Soledad Urrutia, permitió conocer detalles interesantes de Mar del Plata que no muchos saben.

Ayer se acercaron 500 personas para compartir la presentación del Segundo Informe.

Algunas imágenes de un evento, que por lo menos para nosotros, fue un hermoso momento.

Todas las fotos: https://t.co/ZBOdSTwQ5N

GRACIAS!!!! pic.twitter.com/8nIRtCI1fz — Mar del Plata Entre Todos (@mdpentretodos) October 31, 2018

En este segundo informe, además, participaron especialistas de cada uno de los temas quienes aportaron una mirada distinta y puntos a tratar que en el primero no se habían tenido en cuenta.

El intendente Carlos Arroyo no participó del encuentro, pero sí asistió el secretario de Hacienda Hernán Mourelle, quien mantuvo un dialogo fluido y se saludó con distintos empresarios de la ciudad, incluido el principal impulsor de la ONG Mar del Plata entre Todos Patricio Gerbi.

Barajar y dar de nuevo

A través del decreto Nº 2183, el intendente Carlos Arroyo dejó sin efecto la licitación pública Nº 20/17. Se trataba de la “Locación del servicio de remoción, acarreo y deposito de vehículos en infracción en la vía pública”.

Cabe recordar que en el pasado mes de agosto no se presentó ninguna propuesta en el marco de la licitación.

Ante esta situación, la subsecretaría de Transporte y Tránsito y la secretaría de Gobierno presentaron notas en el Dirección General de Contrataciones con el objetivo de dejar sin efecto la mencionada licitación. En ese contexto, se explicó que existe la “necesidad de replantear o adecuar el pliego de bases y condiciones, realizando las modificaciones de fondo necesarias como una nueva contratación”.

Para Abad, el proyecto de presupuesto de Vidal es coherente con los objetivos de gestión

El presidente del bloque de Diputados de Cambiemos en la Legislatura bonaerense, Maximiliano Abad, defendió al proyecto del presupuesto 2019 presentado por el gobierno de María Eugenia Vidal.

En ese sentido, Abad afirmó: “es un presupuesto coherente con los objetivos de gestión que el gobierno se propuso desde el comienzo: priorizar la obra pública, inversión social para los que más lo necesitan y más seguridad para los bonaerenses”.

“Ese déficit no existiría si no se hicieran las obras, pero en eso no debemos volver atrás. Hay que hablar con la verdad a los bonaerenses y seguir avanzando en la trasformación de la Provincia a partir del compromiso con la obra pública de calidad y sin corrupción, como lo venimos haciendo en todo este tiempo”, sostuvo.

Y enfatizó: “La gobernadora mantiene la palabra empeñada con los bonaerenses y eso se traduce en un proyecto de presupuesto en el cual 7 de cada 10 pesos se invertirán en mejoras en desarrollo social, educación, salud, seguridad, jubilaciones y pensiones. Y el 6% de la inversión total, unos 55.000 millones de pesos, es para profundizar la realización de obra pública”.

Más de 100 mil pesos por licencias no gozadas

Se lo vio contento al exfuncionario municipal y actual asesor del bloque de concejales de Acción Marplatense, Adrián Alveolite

Tal vez, el extitular de la subsecretaría de Control fue notificado del decreto N º 2240 que rubricó el intendente Carlos Arroyo.

El jefe comunal autorizó que le abonen 104.984,10 pesos al exfuncionario de Pulti por licencias no gozadas en la anterior gestión.

El importe entregado es por 17 días de licencias del año 2014 y 26 días de licencia del 2015. “Otro que le tiene que prender una vela a Mourelle”, chicaneó un edil arroyista al enterarse de la decisión del intendente y el secretario de Hacienda.

En defensa de los intendentes radicales

En medio de las medidas de fuerza llevada adelante por los trabajadores municipales, y las declaraciones al respecto, en duros términos, de funcionarios y el propio Intendente Arroyo, el concejal de la UCR, Mario Rodríguez, mostró su preocupación.

"Este no es el camino. Lo menos que la ciudadanía espera de sus gobernantes es un discurso cargado de revanchismo e intolerancia, con actitudes de acoso y destrato”, sostuvo.

Y consideró que “como jefe político del municipio usted debe recuperar la mesura y convocar al diálogo a fin de resolver los múltiples conflictos que surgen, en algunos casos inventados".

"Hace un tiempo le consultaron quien era el mejor intendente desde el retorno de la democracia, y contestó, con un dejo de soberbia: `Arroyo´. Los radicales hemos gestionado esta ciudad muchos años, con Ángel Roig, Elio Aprile y Daniel Katz, los cuales cometieron errores y tuvieron aciertos. Lamento decirle, con humildad, y aunque su cada más pequeño entorno le diga lo contrario, que los tres han sido mejores que usted. Le queda un año de gobierno; trate de volver al inicio, cuando le prometía a la gente un gobierno de puertas abiertas”, sentenció el edil radical.

Natatorio en caída libre

En una de las piletas del natatorio municipal, los conductos de ventilación cedieron y cayeron dentro del agua y a pocos metros de donde estaban dando clases un profesor.

Tras el incidente, el concejal Balut Tarifa Arenas presentó un pedido de informes para que el Ente Municipal de Deportes y Recreación brinde explicaciones sobre lo acaecidos en el Natatorio Municipal Alberto Zorilla sito en el Parque Municipal de los Deportes.

“Es de indubitada responsabilidad el Estado Municipal la correcta mantención de los espacios que caen bajo su jurisdicción, máxime cuando la falta de previsiones o atenciones sobre los mismos involucra un inmediato riesgo para el bienestar físico o la vida del vecino, ya que cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la responsabilidad que de los incumplimientos deriven”, afirmó el edil de Unidad Ciudadana.

Grupo de aplaudidores

“Para Arroyo son malos los trabajadores, malos los empresarios, malos los docentes, malos los guardavidas, malos los productores rurales, mala la oposición, malos muchos de los propios integrantes de su espacio… ¿Es qué sólo él y su pequeño grupo de aplaudidores son los buenos de la película?”, lanzó la concejal massista, Mercedes Morro.

A la vez, remarcó: “Y todo repercute en la administración de un municipio que tiene su actividad paralizada y a la ciudad postrada y a la espera de que se termine este tiempo del combate perpetuo y se comience a hacer aquello para lo que Arroyo fue elegido: gobernar”.