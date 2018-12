Municipales de la provincia denuncian que la Policía Caminera “los trató como delincuentes”

El secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén “Cholo” García, denunció que la Policía Caminera requisó esta mañana en el ingreso a Mar del Plata, los 30 micros que provenían desde distintos puntos de la provincia a participar de la marcha contra el gobierno de Arroyo y “secuestró” los documentos de unos 300 trabajadores.

“El jefe del operativo me dijo que era `una orden de arriba´. Cuando llamé al Ministerio de Trabajo de la provincia para preguntarles si había dado esa orden, me contestaron que no habían pedido nada. ¿Será que la orden vino de parte de Arroyo? “, se preguntó el dirigente.

En tal sentido, García sostuvo que el proceder policial “fue grave” , lo que generó la bronca de los trabajadores, que debieron esperar al costado de la ruta durante dos horas, hasta que les devuelvan la documentación.

“Esto provocó que la gente se pusiera a caminar a los dos costados de la ruta, entonces llegaron policías con casco, los que se usan para reprimir. Al rato, el jefe del operativo me pide disculpas y me dijo que `tenía razón´. Y subimos a los micros. La verdad que fue grave lo que hicieron porque no somos barrabravas ni la hinchada de River, que tira piedras. Ni delincuentes, somos trabajadores”, cerró García.