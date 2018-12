El Torneo Nacional entra en zona de definiciones

Consumadas las jornadas de fase de grupos y el jueves de descanso para todos en el Torneo Nacional "Ezequiel Laurella", este viernes comienzan los playoffs de Copa de Oro en las categorías 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, mientras que desde el sábado se disputarán las semifinales de todas la categorías incluyendo 2012 y las copas de Plata en 2004, 06, 07 y 08.

Cruces por categoría

2004

Independiente (Blanco) vs. Atlético Mar del Plata

Cadetes vs. Círculo Deportivo

Los Patos (Balcarce) vs. El Fortín (Olavarría)

Agropecuario (Carlos Casares) vs. Once Unidos

River (MDP) vs. Quilmes

Kimberley vs. Independencia (González Chaves)

Estudiantes (Mercedes) vs. Alvarado

Independiente (Rojo) vs. Urquiza

2005

Racing (MDP) vs. River (MDP)

San Lorenzo vs. Racing (Balcarce)

Once Unidos vs. Banfield

Talleres vs. Sportivo Trabajo

Cadetes vs. Los Patos (Balcarce)

Estudiantes (Mercedes) vs. Deportivo Norte

Estudiantes (Olavarría) vs. Alumni

Tembetary (Paraguay) vs. Del Valle (Necochea)

2006

Argentinos Juniors vs. Boca

Independiente (Rojo) vs. Racing (Balcarce)

Kimberley vs. Aldosivi

Unión (Mercedes) vs. Cadetes

Los Patos (Balcarce) vs. Agropecuario (Carlos Casares)

FEPEFU (Paraguay) vs. Once Unidos

Estudiantes (La Plata) vs. Independiente (Chivilcoy)

Sportivo Díaz (Santa Fe) vs. Del Valle (Necochea)

2007

Lanús vs. Once Unidos

Estudiantes (La Plata) vs. Estudiantes (Olavarría)

Racing (MDP) vs. Aldosivi

Atlético Miramar vs. Los Patos (Balcarce)

FEPEFU (Paraguay) vs. Atlético Ayacucho

Atlético Villa Gesell vs. Quilmes

Kimberley vs. Talleres

Argentinos Junirs vs. Independiente (Rojo)

2008

River (AFA) vs. Atlético Santa Clara

Alvarado vs. Kimberley

San José vs. Boca

FEPEFU (Paraguay) vs. Atlético Villa Gesell

Independiente (Rojo) vs. Los Patos (Balcarce)

River (MDP) vs. San Isidro

Argentinos Juniors vs. El Cañón

Aldosivi vs. Agropecuario

2009

CEF 18 (Tucumán) vs. Alvarado

Cadetes (Rojo) vs. Kimberley

San Lorenzo vs. Unión (Celeste)

Los Patos (Balcarce) vs. Atlético MDP

Aldosivi vs. FEPEFU (Paraguay)

Independiente (CHivilcoy) vs Libertad

Boca vs. Quillmes

San Isidro vs. River (MDP)

2010

Independiente (Rojo) vs. Racing (Balcarce)

FEPEFU (PAraguay) vs. River (MDP)

La Barranca vs. Urquiza

Los Patos vs. Aldosivi

Unión (Blanco) vs. Talleres

Alvarado vs. Once Unidos

Kimberley vs. Quilmes

Boca vs. San Isidro

2011

Independiente (Rojo) vs. Argentinos del Sud

Once Unidos vs. Racing (Balcarce)

Boca vs. Deportivo Norte

Banfield vs. Independiente (Blanco)

San Isidro vs. Quilmes

Alvarado vs. Talleres

Kimberley vs. Cadetes

Aldosivi vs. Atlético MDP