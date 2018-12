Arroyo quiso ir a trabajar al cementerio y no descartó controlar el tránsito en Navidad

En el marco del conflicto que mantienen con el Ejecutivo por la discusión paritaria, los trabajadores municipales completan este viernes la segunda semana con retención de tareas y el intendente Carlos Arroyo se mostró preocupado por la paralización de las diferentes dependencias.

Incluso, reconoció que este viernes quiso ir a trabajar en el cementerio, para ayudar “con el tema de los ataúdes”. “Me dijeron que no porque era el intendente, pero yo no tengo problema y si es necesario voy a ir”, afirmó.

En esa línea, cuestionó la medida de fuerza que llevan adelante los empleados al sostener que la retención de tareas no está prevista en la ley 14.656 y, por lo tanto, “es algo que no corresponde, más aún cando hay prevista una reunión paritaria el 27 en La Plata”. “Hubo seis ofertas del Ejecutivo que hubiese podido resolver de una forma o otra pero no de esta manera; esto es muy malo para Mar del Plata”, aseveró.

Por ese motivo, ante la falta de agentes de tránsito durante nochebuena y Navidad, Arroyo no descartó salir junto a su gabinete a trabajar en las calles de la ciudad, tal como lo hizo el año pasado. “Lo voy a volver a hacer, soy un servidor público”, remarcó y contó que en las últimas horas estuvo “caminando en el barro”. “Le aseguro que me caí al barro en el lugar en el que estuve repartiendo comida, no tengo ningún problema”, insistió.

“Todos los personajes que están conmigo son servidores públicos y el que no quiera, se tiene que ir. Servir al público significa embarrarse, tomar frío, embarrarse; no es cuestión de estar tomando café en una oficina”, definió.

Incluso, también reconoció que debió recurrir al Ejército para poder repartir comida en los barrios y, en las próximas horas, contactará a personal de Fuerza Aérea para que se sume a la labor.