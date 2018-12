Los free-to-play del 2018

Por Facundo Vuotto, periodista especializado en videojuegos y tecnología

Con la exposición de varios productos a lo sumo de cada semana que dejan de lado a las computadoras con bajos y medios requisitos, algunos dudan en qué elegir a la hora de jugar y otros buscan contenido que resulte popular y atractivo por, no solamente su jugabilidad, sino los detalles como la banda sonora, apartado gráfico y la comunicación e interactividad con otros jugadores. Sin embargo, existen juegos que se enfocan más en el ocio con otras personas y diversión con amigos, sin recurrir a una campaña fija o un protagonista que marque estos títulos. Hablamos de los multiplayer (videojuegos multijugador), aquellos que alojan a usuarios en distintos ambientes con el fin de cumplir varios objetivos determinados, ya sea una lucha entre todos hasta la eliminación por equipos.

Estos son los recomendados de fin de año: una elección de juegos que, además de ser destacados en el mundo competitivo de los videojuegos y los deportes electrónicos, son de acceso gratuito al público:

Fortnite: Battle Royale

“Playerunknown’s Battlegrounds” quiso abrirle las puertas al género Battle Royale con un apartado gráfico que esté apegado a la realidad y un combate entre más de 100 jugadores conectados en línea sobre un mismo terreno con el fin de sobrevivir con lo que tengan al alcance de su mano. Pero Epic Games, la desarrolladora más conocida por traernos títulos como Unreal Tournament y parte de la saga de Gears of War, decidió imponerse con un producto similar pero más “family-friendly” (para todo público), que sea lo mismo pero animado, sin sangre a la vista, que aporte entretenimiento y un gran acceso a los usuarios para varias consolas, ya sea Xbox One, PS4, Nintendo Switch, o distintas PC o apartados móviles.

Así, largaron a mitad del 2017 “Fortnite: Battle Royale” un modo de juego derivado de su versión de “Salvar el mundo”, que, en vez de eliminar monstruos con amigos, insertaría todo lo que es el género Battle Royale. Su apartado gráfico es aceptable para maquinas de gama media y una jugabilidad que intenta mostrarse como única y difícil de duplicar. No cuenta con microtransacciones pero si cosméticos para personalizar a tu personaje, aunque no son obligatorios y no genera diferencias de mejoras con otros jugadores.

Se cuenta con la posibilidad de la compra de un “pase de batalla”, aquella función que nos ofrece obtener un potenciador de experiencia para subir más rápido de nivel, nuevos diseños e incluso bailes como forma de provocación y diversión apartada del combate.

Lo sorprendente fue que, para estos últimos años en los que se luce el nivel competitivo de un videojuego, Fortnite ganó su espacio, gracias a distintos eventos organizados en el mundo. Entre lo más destacados estuvo el “YT: Battle Royale”, aquel torneo organizado por el youtuber de habla hispana, “El Rubius”, en el que 100 youtubers se reunieron en el IFEMA de Madrid con el fin de hacer historia. Aunque se hayan llegado a las 30 millones de visualizaciones, dejó una marca en el videojuego y en la plataforma de Youtube como uno de los eventos más destacados del año.

Counter-Strike: Global Offensive

En las últimas semanas, Counter-Strike rompió el mercado de los videojuegos con dos grandes sorpresas: una fue implementar su modo “Battle Royale” llamado “Danger Zone”, donde 18 jugadores deben buscar recursos para sobrevivir con el estilo clásico del videojuego y la otra trataba de que el producto se convirtió en un juego gratuito. Sin embargo, su sistema de emparejamiento es solo con otros usuarios que tengan esa versión, sino se cuenta con la posibilidad de la compra de su estado “prime” (emparejar con aquellos que lo compraron anteriormente o superaron el nivel 21 de la versión gratuita).

Valve, la desarrolladora del videojuego, buscó adaptarse al público con lo que se vende actualmente y sumar más jugadores. Un videojuego que mantiene viva la esencia de un clásico como lo es “Counter-Strike” con nuevos modos, nuevas armas e incluso cosméticos para las mismas que varían según su precio. Desde el 2012 se han implementado varias modificaciones, lo que sus antiguos requisitos para jugarse no son los que se necesitan con exactitud en la actualidad, sino que, para darnos una idea, serían el doble de los mismos.

Aunque se lanzó gratis en la tienda de Steam hace unas semanas, sigue manteniéndose como un free-to-play recomendable para lo que viene del 2019 y con una comunidad intacta, que los atrae a ver sus torneos. Como por ejemplo, la Major en Columbus del 2016, que se logró un total de 225 millones de espectadores teniéndose en cuenta las plataformas que se utilizaban para transmitir el evento.

League of Legends

Con la implementación de nuevos personajes que exponen nuevas mecánicas que son innovadoras y transforman en arcaicas a los primeros lanzados (aunque estos más adelante son considerados para un nuevo rework/remake que los inserta otra vez en el juego), Riot Games, su desarrolladora, intenta adaptarse a un mercado de videojuegos que evoluciona día tras otro.

Con solo ofrecer la posibilidad de comprarse a los personajes con parte de la moneda del juego que se puede ganar tras realizar misiones a lo largo de los días, la posibilidad de comprar cosméticos a que no varían que no modifican tu progreso en el videojuego y mejoras personales para cada uno de los personajes, League of Legends ofrece un producto que rinde desde años y compite contra la versión MOBA de Valve, Dota 2. Aunque sus raíces provienen de un diseñador que brindó una gran modificación a la jugabilidad de Warcraft 3 en el que cinco jugadores luchan contra otros cinco, el videojuego otorga mapas y eventos temporarios que hacen que resulte más entretenido y a la vez, de vez en cuando, competitivo.

Además de contar con una gran cantidad de jugadores en su comunidad, lograron llegar a un récord de 200 millones de espectadores a través de distintas plataformas de transmisión durante la final de la Worlds 2018 y siguen superándose en calidad de eventos, tracks musicales basados en el videojuego y artistas, influencers y streamers invitados para colaborar con los mismos.