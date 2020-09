Sony anuncia un RPG de Harry Potter: cuáles son las novedades de “'Hogwarts Legacy”

Los rumores acerca de la posibilidad de un juego de roles basado en el universo Harry Potter finalmente se confirmaron. “Hogwarts Legacy” fue anunciado en las últimas horas y tenemos trailer y otros detalles oficiales.

“Hogwarts Legacy” se centrará más en la escuela de Hogwarts que en el propio Harry Potter. No obstante, bebe directamente de la narrativa de los libros de J.K. Rowling. Durante el evento de la PS5 de Sony hemos podido ver el primer trailer oficial y por lo tanto el aspecto, en líneas generales, que tendrá.

El videojuego se ambienta en la escuela de Hogwarts y sus alrededores. Es aquí donde el jugador tendrá la oportunidad de moverse por la escuela, aprender hechizos y posteriormente salir de la escuela para ir a lugares como el Bosque Prohibido o la aldea de Hogsmeade. El trailer también insinúa que el jugador tiene un poder misterioso, con el que probablemente luchará o controlará a criaturas mágicas.

Será posible personalizar al mago o la bruja al tratarse de un juego de rol. Warner Bros lo describe como un "videojuego de rol, acción y mundo abierto, para un solo jugador, ambientado en el mundo mágico del siglo XIX". Además los jugadores "desarrollarán sus habilidades mágicas dominando hechizos, elaborando pociones y domesticando bestias fantásticas".

El sitio web oficial de Hogwarts Legacy confirmó que el juego llegará a PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X. Por lo tanto lo tendremos tanto para las nuevas consolas de nueva generación como para las de la anterior generación. Así mismo, será posible jugarlo desde un PC también. Donde no parece que vaya a llegar, o al menos no se ha confirmado, es a Nintendo Switch y google Stadia.