El SIC, una presencia estelar en el Seven de Verano de Sporting

El SIC, reciente campeón del Seven Oficial de la URBA, confirmó su presencia en la edición 54 del Seven de Verano que organizará el IPR Sporting Club entre el sábado 19 y domingo 20 de enero de 2019. Las inscripciones siguen a buen ritmo tanto en rugby como en hockey y se realizan por mail a través de sevendesporting@gmail.com.

Otros de los conjuntos que ya han asegurado su lugar son Jockey y Atlético del Rosario, CURDA (campeón de Paraguay), el multicampeón Córdoba Athletic, Los Cardos de Tandil, Taragüy de Corrientes y varios combinados locales. Cada vez quedan menos lugares en la categoría Mayores.

Además, las Divisiones Juveniles pueden presentar sus equipos en Categoría B (M19, nacidos en 1999 o 2000), C (M17, nacidos en 2001), la D (M16, nacidos en 2002), E (M15 nacidos en 2003) y F (M14, nacidos en 2004). También habrá torneo en modalidad Encuentro para las Infantiles.

En cuanto al hockey, también siguen a buen ritmo las inscripciones y ya confirmaron su presencia GEBA y Ciudad de Buenos Aires, junto a Campo de Pato de Balcarce y varios equipos del ámbito local. Las categorías son: Mayores, Quinta (Sub 18), Sexta (Sub 16) y Séptima (Sub 14). Las campeonas de Mayores en 2018 fueron las chicas de Barsa, mientras que en B se consagró el equipo De la Mano de Dios y en la C festejó Seven Up.

En la edición pasada, los equipos campeones fueron Atlético del Rosario en Mayores, Jockey de Rosario se quedó con la Copa de Plata, El Taino en categoría B, Boca en la C y Córdoba Athletic en la D.

El Seven se desarrollará en la Villa Marista donde además habrá diversión con el after, bandas en vivo, sorteos y juegos para los participantes y el público. Las inscripciones se pueden realizar también por teléfono al 0223 4946040 o en el gimnasio de Sporting, ubicado en Larrea 2055, de lunes a viernes de 8 a 22. También se pueden realizar consultas a las redes sociales del club: IPR Sporting Club y Gimnasio IPR Sporting Club en Facebook y @iprsportingclub en Instagram y Twitter.