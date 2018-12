Aldosivi quiere sumar antes de las vacaciones

Los resultados y la campaña que viene haciendo le dan la derecha a Gustavo Álvarez y, por eso, poco se habla de jugadores que se han ido o que han hecho conocer que no continuarán en el club el año próximo. Aldosivi se ha afirmado rápidamente a la Superliga, sumó una cantidad de puntos que lo deja tranquilo respecto al descenso y cerca de posiciones de Copa Sudamericana. Este domingo, a las 19.20, el "tiburón" cierra el año en el estadio "Diego Armando Maradona" frente a Argentinos Juniors con el arbitraje de Patricio Loustau.

La despedida de Antonio Medina y la confirmación de que se va de Fernando Telechea, dos de los artífices del ascenso, más otros nombres que empiezan a sonar que no seguirán, hicieron ruido en la última semana de trabajo de Aldosivi antes de las vacaciones, pero no más de la cuenta, porque se trata de futbolistas que jugaron poco o no son tenidos en cuenta y no quieren seguir en esa situación. La cabeza de todos, en el Puerto, va más allá de los casos individuales y se prioriza la cuestión colectiva, de la que poco hay para quejarse.

El equipo se ha mostrado maduro, tuvo buenos rendimientos en muchos de sus partidos, sin ser vistoso logró obtener resultados importantes y, lo mejor, sumó un colchón de puntos clave pensando en la lucha por el descenso. Con ese tema casi olvidado, la dirigencia y el cuerpo técnico ya piensan en las dos incorporaciones para la segunda mitad del torneo, buscando jerarquizar el plantel y darle el salto de calidad para ir por la clasificación a una copa internacional.

En ese contexto, visita a Argentinos Juniors, que no levanta cabeza, que tuvo dos procesos de entrenadores (Alfredo Berti y Ezequiel Carboni) en 15 partidos y que termina el año con un interinato de Raúl Sanzotti a la espera de la llegada de Diego Dabove, el técnico de Godoy Cruz de Mendoza que se hará cargo del plantel en el inicio de la pretemporada.