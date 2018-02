Se viene la última intervención callejera del Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata

Con una volanteada masiva y el despliegue de banderas, este lunes 12 de febrero, a las 18 horas en la Plaza Colón, en el marco de los festejos de carnaval que organiza el gobierno de Vidal en ese lugar, el Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata realizará la última intervención callejera dando cierre a la campaña “Mar del Plata te hace INfeliz”.

La manifestación marcará el cierre de los treinta días de activismo en el que se exigió a la gestión Cambiemos mayor presupuesto para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres con la finalidad de exponer una vez más la situación alarmante en la ciudad en relación a la violencia machista, que en el año 2017 se llevó la vida de siete mujeres.

De acuerdo a los que señalan los integrantes del movimiento “los recientes anuncios de la gobernadora no sirven y dan cuenta de su total desconocimiento respecto de la temática. La violencia hacia las mujeres no puede ser resuelta por aplicaciones que lejos están de satisfacer las necesidades de asistencia y protección que demandan, quienes requieren atención personalizada, orientación y asesoramiento, intervención de equipos interdisciplinarios, médicos/as, todos requerimientos que de ninguna manera pueden ser resueltos por la víctima desde su computadora y/o teléfono, sumado a ello que las medidas de protección que masivamente solicitan las mujeres (restricciones de acercamiento, exclusiones del hogar, entre otras) no pueden ser satisfechas por el sistema anunciado, debido a que no es aplicable al fuero de familia, al que mayoritariamente concurren las mujeres en situación de violencia”, sentenciaron.

Los pedidos son específicos: más presupuesto para la Comisaría de la Mujer, ámbitos de privacidad para efectuar denuncias, más efectivos, capacitación con perspectiva de género, móviles, combustible, papel, equipo interdisciplinario y un médico las 24 horas. “Además exigimos en forma urgente una sede de la Comisaría de la mujer en Batan y Sierra de los Padres y personal especializado en el poder judicial a efectos de garantizar el seguimiento de cada caso, prevenir nuevos hechos y brindar a las mujeres en situación de violencia protección oportuna y efectiva”.