Sacar plata de un cajero: una “odisea” en este fin de semana de Carnaval

Tal como había sido advertido, los paros bancarios del jueves y viernes provocaron inconvenientes en marplatenses y turistas, que debieron hacer largas recorridas por distintos bancos durante este fin de semana largo de Carnaval.

Samanta, una turista de Capital Federal se quejó a 0223 de las consecuencias de esta medida de fuerza, que dejó a más de uno sin nada de efectivo.

“Está mal, no pueden desabastecer a la gente de los cajeros justo un fin de semana largo, con todo lo que eso implica. Estoy de acuerdo con el paro, ya que hay una crisis a nivel social y económica que se percibe. Pero que no haya dinero en los cajeros no está bien. Tengo varios amigos que han estado recorriendo cajeros y han tenido que sacar plata de otros bancos”, contó la turista porteña.

Eduardo, de Mar del Plata, tampoco pudo sacar dinero de las terminales automáticas. “No conozco bien los fundamentos del paro así que no puedo opinar sobre el tema. Pero tendré que ir a los supermercados donde algunos dicen que ellos entregan dinero. Alguna solución tenemos que encontrar”, dijo.

Por su parte Pablo, de Bahía Blanca, contaba a este diario digital que ningún cajero del Banco Provincia tenía efectivo y se quejaba sobre la medida de fuerza de los bancarios el jueves y viernes pasado. “Tenemos otras alternativas para sacar dinero pero no quiero ir a un supermercado. Eligieron un buen día para complicar a los turistas”, ironizó el hombre.

En medio de una disputa con el gobierno de María Eugenia Vidal, que determinó, luego de ser aprobado por la Legislatura, el cambio de la edad jubilatoria para los trabajadores del Banco Provincia, el jueves 8 de febrero la Asociación Bancaria determinó un paro de 24 horas, pidiendo a que la Gobernadora, dé marcha atrás con la medida.

Al otro día, un paro a nivel nacional determinó el cierre de todos los bancos del país, en esta oportunidad, rechazando el “escaso” 9% ofrecido por las entidades financieras en las negociaciones paritarias, siendo el 15% el piso que los distintos gremios lucharán para los aumentos salariales para el 2018.