Paro bancario: “Si no hay plata en los cajeros no es por culpa del paro”

Tal como estaba anunciado, este viernes 9 de febrero no habrá actividad bancaria en todo el país, en abierto rechazo al 9% ofrecido en las negociaciones salariales.

La medida de fuerza toma mayor presión debido al feriado largo del lunes y martes por celebrarse el Carnaval. Esta situación sumado al paro de este jueves en los Banco Provincia, genera inquietud por saber si se podrá contar con efectivo en los cajeros de Mar del Plata, debido a la gran afluencia de turistas y a que la recarga de las unidades automáticas, tal como fue confirmado por La Bancaria local, se hará recién el miércoles 14.

El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, anunció que se reforzará el proceso de carga de los cajeros automáticos para evitar el desabastecimiento de dinero en efectivo. "Trataremos de prevenir el perjuicio al público con distintas medidas como reforzar procesos de carga de los cajeros automáticos" para evitar el desabastecimiento de dinero en efectivo.

Por su parte el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, sostuvo que “si no hay dinero en los cajeros no es por el paro”. “Por la recarga de billetes de $1000 y $500, los cajeros automáticos aguantan más tiempo. No debería haber tanto problema”, estimó.

En Mar del Plata, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata informó que las bocas de cobranza de Provincia NET-UCIP trabajarán con normalidad ofreciendo el servicio de extracción de dinero -hasta $5.000 en efectivo durante el jueves y viernes- para quienes sean clientes del Banco Provincia y el pago de impuestos en general.

Los locales que se encuentran habilitados son: Av. Luro 4202 (Tienda Los Gallegos); Jujuy 1726; Av. Luro 3030 (UCIP); San Luis 1919 (Obras Sanitarias); Ayolas 3698; Juan B. Justo 5665 (El Gaucho); Córdoba 3602 (Placeres); H. Yrigoyen 1800 (1º piso Paseo Diagonal); Rodríguez Peña 4734 (Librería Peña); Av. Libertad 3766 (Huellas); Polonia 2376 (Ag. de Lotería y Quiniela); Av. Constitución 5455 (El Corralón); Av. A. Alió (ex 180) 2755 (Teleferias); 12 de Octubre 3265 (Red de Pagos y Servicios); Av. Tejedor 20 (Autoservicio MDP); H. Yrigoyen 2976 (Centro de Cobros); J. Peralta Ramos 2184 (Librería Krhyse); Alberti 1257 (Bolsa de Güemes); Córdoba 1777 (Old Trade MDP); y Alberti 3600 (Cooperativa Electricidad).