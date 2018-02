Aceptaron la renuncia del juez que manejaba borracho y provocó un escándalo en Mar del Plata

Una semana antes de que se cumpla un año del escándalo que protagonizó en Mar del Plata cuando amenazó e insultó al personal de Tránsito municipal que lo interceptó cuando conducía alcoholizado y a través de un decreto, el Ejecutivo provincial aceptó la renuncia de Luis Esteban Nitti al cargo de Juez de Ejecución Penal del Departamento Judicial Dolores.

El decreto firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal hizo efectivo el aceptamiento de la renuncia a partir del 1 de febrero pasado en virtud de las actuaciones que tramitaban ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, a la denuncia que había formulado el Procurador General de la Provincia para que se lo investigara. El documento resaltó que atento al estado actual de ambos trámites, no había impedimento legal para serle aceptada la renuncia.

Como en su momento adelantó 0223, Nitti fue interceptado la madrugada del 22 de febrero de 2017 tras cruzar el semáforo en rojo cuando circulaba por San Luis y dobló por Falucho. Cuando le solicitaron su documentación personal y la del auto, Nitti les lanzó: “Vos no estás facultado para pedirme nada, no sabés quién soy, no sabés lo que soy capaz de hacer, vas a quedar preso”.

Según conta en las actas que realizaron, el magistrado tenía un “alto grado de intoxicación alcohólica”, con “aliento etílico, ojos enrojecidos y problemas en el habla”, por lo que solicitaron la asistencia de un equipo de Tránsito para realizarle el test de alcoholemia que finalmente confirmó que manejaba con 1,38 miligramos de alcohol en sangre.

A su vez, el magistrado agredió verbalmente a una policía que participó del operativo. “Negra cara quemada, boluda, vos no deberías estar acá (en la Policía), vos sos una mierda”, le dijo a la sargento que sufrió un accidente hace algunos años y evidencia secuelas en su rostro.

Finalmente, cuando le pidieron que apoye sus manos sobre el patrullero para poder identificarlo, dijo: “Yo soy juez, ahora voy a golpearme en el móvil y todos ustedes van a quedar presos”.

Apenas cinco días después la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires suspendió por 90 días al juez. La Resolución 84/17 fijó una “sanción de prevención” al entender que estaba “acreditado que el magistrado exhibió una conducta reprochable al valerse de su condición de juez a fin de sortear los controles policiales”.

Nitti detentaba el cargo de Juez de Ejecución Penal del Departamento Judicial Dolores desde abril de 2005.