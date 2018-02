Video: una jubilada reclamaba atención y fue maltratada por un empleado del Anses

El pasado viernes, mientras se desarrollaba la primera asamblea en rechazo al despido de 5 trabajadores de la Anses Mar del Plata, uno de los empleados quiso evitar de malos modos que una jubilada filme con su celular en el interior de la oficina pública, ubicada en Luro 4942. La mujer, llamada Rosa Gómez, decidió publicar el video en su cuenta de Facebook y rápidamente se viralizó con más de 2 millones de reproducciones. Este lunes realizó la denuncia en la Policía Federal.



“Es una vergüenza como maltratan a la gente, todos parados, nadie trabaja. Me piden que apague la cámara pero insultan a la gente, no quieren trabajar”, reclamó la mujer, mientras los trabajadores se reunían para iniciar una de las asambleas en protesta por los despidos.

En ese instante se acerca un empleado del organismo previsional y de mala manera le impide con su mano que siga filmando. “Acá echaron a empleados compañeros nuestros”, le dijo el trabajador y la señora estalló embravecida: “Me están agrediendo, me están agrediendo”. Mientras un policía intenta calmarla, la mujer termina con un “ojalá que los despidan a todos y pongan a gente coherente que no maltrate a los jubilados”.

“Hace un año que quiero hacer un trámite, la agresión es continua”

En diálogo con 0223, Rosa Gómez explicó el mal momento que pasó en la Udai de Luro casi Jara el pasado viernes, donde fue según ella “agredida” al igual que algunos empleados y personas que se encontraban en el lugar.

“Este hombre que debe ser delegado, estaba muy alterado. Había trabajadores que no querían hacer paro pero él los recriminaba a los gritos. Y también maltrató a una mujer que esperaba ahí con sus dos nenes chiquitos. Por eso comencé a filmar, porque me indignó su actitud”, contó la mujer.

Pero Rosa viene con esta sucesión de trámites hace un año, cuando comenzó a gestionar una pensión derivada por el fallecimiento de su esposo.

“Hace un año que me llaman para que vaya y me tienen dando vueltas. Me gasto dos colectivos, me camino unas 10 cuadras, con este calor. Y encima no me atienden. Ya hice la denuncia penal porque este hombre no puede atender a jubilados. No tiene paciencia, no está capacitado”, concluyó la mujer.