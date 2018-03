Pesada herencia, nuevos rumbos y más crisis

Entre chicanas y agujas

La última reunión de la comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante duró casi dos horas. Sucede que los concejales trataron ¡133 expedientes!. "Estamos batiendo el record guiness", consideró la concejal Santoro, al momento de retirarse antes del encuentro.

El radical Mario Rodríguez, quien preside la comisión, explicó que “la intención es que recuperemos este ámbito de trabajo de manera permanente y participativa, luego de un tiempo durante el cual perdimos estas características”. Además, el edil aprovechó para pegarle al diputado nacional, Juan Aicega, quien fue presidente de esa comisión hasta el pasado 10 de diciembre.

“Siendo las 15 horas, terminando la Comisión de Educación y Cultura, luego de haber tratado 133 expedientes. Dejamos atrás la pesada herencia”, lanzó el presidente del Comité local de la UCR en las redes sociales.

También, durante la extensa reunión hubo momentos descontracturados por parte de los concejales ante la fatiga producida por la cantidad de expedientes.

Una situación particular se dio fue cuando se trató el pedido de autorización para que una tarotista brasileña siga ocupando un espacio para desarrollar su tarea en la plaza, ubicada a pocos pasos del Palacio Comunal.

“Te vamos a mandar a un amigo para que le cuentes cómo será su futuro. Se llama Guillermo Montenegro”, lanzó un concejal de Cambiemos en tono de chicana.

La respuesta de la tarotista no se hizo esperan en el medio de catarata de risas. “Necesito una foto. Si ustedes quieren le clavo un par agujas ”, se despachó la “profesional” ante la sonrisa de ediles oficialistas y opositores. A varios no les disgustó la idea…

Pide eximir de pagar tasas a comerciantes por los piquetes

Tras las movilizaciones sociales realizadas en la Avenida Pedro Luro y la calle Hipólito Yrigoyen, donde comerciantes sufrieron una merma importante de su actividad, el concejal Ariel Ciano presentó un proyecto para que el gobierno municipal otorgue una exención impositiva acorde y proporcional a los daños sufridos en los comercios de la zona.

“Cuando las manifestaciones de este tipo se mantienen en el tiempo y generan una notoria merma de circulación de personas por la zona, claramente la actividad comercial de todos aquellos negocios y emprendimientos que se encuentren en esas calles, se ven perjudicados por una importante baja de ventas”, explicó el edil.

Y remarcó que “esa solución, debe venir por el lado de brindar una exención impositiva acorde y proporcional a los daños sufridos por los comerciantes de la zona, y a la vez, arbitrar los medios necesarios para realizar tareas de mejora y acondicionamiento en los lugares y espacios públicos que se vean afectados durante los días de movilización”.

Quieren saber qué pasa con hemeroteca municipal

Mediante un proyecto presentado en el Concejo Deliberante, desde el bloque de concejales de Unidad Ciudadana solicitaron a la cuestionada secretaría de Cultura, Silvana Rojas, que brinde informes sobre la partida presupuestaria prevista en el año 2018 para el mantenimiento, puesta en valor y funcionamiento cotidiano del lugar. Denuncian que los trabajadores compran sus propios elementos de trabajo y que no hay aportes del Municipio.

"A pesar de la escasa ayuda que reciben, y luego de haber permanecido cerrada durante seis meses, los trabajadores lograron poner en valor y a disposición una valiosa colección de diarios y revistas que mantiene viva la historia de la ciudad y el país, en la Hemeroteca Municipal", contó la concejala Marina Santoro, autora del proyecto.

A su vez, la edil afirmó que "no se ha cumplido con la planificación y distribución de los materiales y las nuevas estanterías, los trabajadores no cuentan con insumos básicos para el desarrollo cotidiano de sus tareas, como guantes de látex para la manipulación adecuada de los ejemplares, barbijos, computadoras, memorias externas para la digitalización, tinta para impresoras, presupuesto para encuadernación, y no hay respuesta alguna del Ejecutivo".

Socialistas van por una opción progresista tras su fracaso con el pultismo

Con la presencia de delegados y militantes, un grupo de socialistas marplatenses participaron del Congreso Nacional Ordinario del Partido Socialista que tuvo lugar en la ciudad de Rosario.

Tras lograr el magro 4% en la última elección en el marco de su alianza con el partido vecinal del exintendente Gustavo Pulti, el secretario de organización del PS de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Illa, dijo que “el Partido Socialista debe proponer una alternativa nacional, que no nos obligue a discutir marginalidades entre los polos de la grieta, sino centralidades alrededor de un proyecto político progresista a nivel nacional, posibilitando a su vez el posicionamiento, crecimiento y consolidación de espacios y liderazgos provinciales y locales”.

Por último, Illa consideró que “debemos trabajar para ofrecer esa alternativa en nuestra provincia y en nuestra ciudad de forma clara. Una alternativa seria, moderna, que trabaje por la igualdad con honestidad es posible”.

“La gestión de residuos sigue en crisis en Mar del Plata”

Mientras el intendente Carlos Arroyo firmó un convenio marco para que el Ceamse se haga cargo del predio de basura, la concejal de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, consideró que “el gobierno de Cambiemos local no está dando respuestas, se contradicen y sospechan unos de otros, mientras tanto la gestión de residuos sigue en crisis en Mar del Plata”.

“Ellos impulsaron y votaron una declaración de emergencia con la autorización a contratar de manera directa por millones de pesos y siguen sin tomar decisiones y sin poder informar de manera transparente qué números están manejando”, agregó.

Y dijo que “le exigimos al intendente que dé explicaciones públicas sobre qué va a hacer con la basura y cuánto nos va a costar a los marplatenses”

Por su parte, el concejal de Acción Marplatense y presidente de la comisión de medio ambiente del HCD, Marcelo Fernández, expresó: “Toda la impericia y negligencia en la gestión del predio se ve agravada por la falta de realización de obras que lo único que hace es seguir perjudicando a todo el predio porque se continúa tirando basura a cielo abierto, en lugares que no están adecuados ni tienen el tratamiento necesario”, sentenció Fernández.