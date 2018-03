Padres de chicos con discapacidad preocupados por la crisis de Ioma: “En cualquier momento nos cortan la prestación”

Nuevamente afiliados, transportistas y profesionales de la salud se concentraron en la sede central de Ioma para reclamar por la gran demora en los pagos de distintas prestaciones. Ante la renuncia del director Agustín Neme, reclaman “respuestas” a la Gobernación.

En diálogo con 0223, Luciana Garrido, mamá de una nena con discapacidad, contó la situación “angustiante” que vive su familia en las últimas semanas ante la posibilidad que su hija se quede sin su acompañante terapéutica.

“Venimos hace varios meses a Ioma porque no paga a los profesionales terapéuticos, con moras increíbles a psicólogas, terapetistas ocupacionales o fonoaudiólogos que llegan en algunos casos a 12 meses. La acompañante de mi nena hace 4 meses que no cobra y debería cobrar lo que facturó hace 8 meses. Si ella mantiene el acompañamiento de mi hijo es de corazón. No sabemos si el día de mañana me dice que se va porque tiene que buscar otro ingreso”, relató angustiada.

La mujer agregó que Ioma “es la segunda obra social mas grande del país y descuentan todos los meses. La plata está pero no sabemos si la están usando en otra cosa. Ya agotamos todas las instancias judiciales”, reclamó.

"La Gobernación y el Ministerio de Salud debería hacerse cargo"

Por su parte Guillermo Igarza, del Colectivo Marplatense de Acompañantes Terapéuticos, explicó que la demora en los pagos “es normal pero ahora se han ido muy lejos con hasta 8 meses de demora”.

“Desde que se fue Agustín Leme, no tenemos a ningún funcionario para dar la cara. Estamos pidiendo que venga alguien de La Plata para dar respuestas. Estamos en una total incertidumbre. No sabemos cuando van a regularizar las prestaciones y algunas se están quitando. Son fondos públicos. La Gobernación y el Ministerio de Salud debería hacerse cargo. A nivel nacional este problema no está visibilizado en los medios”, se quejó Igarza.