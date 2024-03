Sigue el reclamo por la crisis en Ioma: "La situación no se ha resuelto"

Si bien consideran las soluciones presentadas, las definen como parciales y por eso siguen reclamando. La organización Suteba multicolor se manifestó en el Monumento al General San Martín por la crisis en Ioma y su impacto en los afiliados. "Lamentablemente la situación no se ha resuelto. Solamente dos clínicas están atendiendo, y el resto son policonsultorios en los que seguimos con las mismas problemáticas", le dijo a 0223 la delegada Nadia Martín.

"Las clínicas que están atendiendo, están colapsadas", retrató Martín. Quien agregó que "Ioma no está cubriendo casos urgentes. Como el del compañero Toscano, que falleció por no recibir el tratamiento adecuado, que es lo que nos está pasando día a día. Hace poco un docente, buscando también dónde ser atendido, estaba transitando un infarto y no encontraba una clínica donde atenderse".

Por su parte, la delegada de la Suteba multicolor Fernanda Díaz, expresó: "La única novedad que tenemos es que hay una clínica de acá, de Mar del Plata, que reestableció el servicio. Las otras dos clínicas, más importantes, no. Pero esto no es un problema solamente de Mar del Plata. Esto se iba a extender al conjunto de la provincia y es lo que está pasando. A raíz de que muchos acá en Mar del Plata no tienen atención, tienen que ir a La Plata".