Ioma: jornada para abordar la situación en el HCD

Las soluciones son parciales y el tema es un problema constante para los afiliados. Trabajadores y jubilados de diferentes sectores luchan contra la crisis en Ioma que afecta sus prestaciones y la salud de quienes tienen esta obra social. En otro rango, inferior en cuanto a lo prioritario, se ubica la discusión política. En tal sentido hicieron una mesa de trabajo con especialistas para abordar la situación.

Gustavo Pujato, de la UCR, fue quien convocó a la jornada. "El sistema está abandonado. No hay respuesta del gobernador ni de las autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencial con respecto a los prestadores privados. Está, entonces, sobrecargado el sistema público. Este es un problema que nos involucra a todos. Creo que en todas las familias debe haber alguien con Ioma y con los problemas que esto significa.. Estamos hablando de cirugías, de otro tipo de necesidades médico asistenciales de las que no hay posibilidad de acceder. ¿De cuánta cantidad de personas estamos hablando dentro de General Pueyrredon? Más de 100.000", le dijo a 0223.

"Nosotros pretendemos que el gobernador declare la emergencia. Si él declara la emergencia asistencial, le permitiría obtener recursos de otras partidas presupuestarias y destinarlos al Ioma para solucionar la problemática", declaró Gustavo Pujato.

Por otra parte, Pujato se refirió al rol de las clínicas privadas en el servicio de salud. "Uno entiende la rentabilidad del sector, pero también había algunas responsabilidades de ese sector, ¿o no? El tema es así. Hay una enorme deuda de Ioma con las clínicas. Ioma no hace frente a esas deudas. El sistema de salud privado se desfinancia y se colapsa. No es que las clínicas no están prestando buena voluntad. Las clínicas pueden esperar todo el tiempo que puedan, pero llega un momento en que ellos tienen que pagar sueldos, tienen que pagar sus propios gastos de funcionamiento. Y si la prestación no existe, Ioma hoy debería ponerse al día con las deudas con las clínicas y elaborar convenios con los valores actuales porque la inflación galopante de este país ha destruido cualquier convenio, cualquier número insertado en un convenio de prestaciones".

La discusión en el Honorable Concejo Deliberante. Foto 0223.

De la mesa de trabajo participó, entre otros asistentes, Viviana Bernabei. La secretaria de salud dijo: "Dentro de lo que es el sistema municipal y aún cuando enero y febrero son dos meses a la baja normalmente en todo lo que es el sistema de atención, en el tema de consultas médicas el incremento que se da en el interanual, enero y febrero, hay un 75% más de consulta médica y lo que es más llamativo, más consultas en imágenes y lo que es laboratorio. Ahí el incremento que nosotros hemos observado dentro de toda la información que nos baja el sistema digital de historias clínicas es un incremento que ronda el 120%. Yo lo asocio que, bueno, normalmente el tema de la consulta médica siempre tenemos un médico de cabecera, siempre tenemos un médico amigo como para hacer la consulta, diferentes son cuando uno tiene que ir a un laboratorio, cuando tiene que ir a hacerse una resonancia, una tomografía, los valores ya son mucho más altos y el tema de que esté cortada la cobertura, esto impacta directamente en el bolsillo porque estos son pagos al 100% del bolsillo".

La mesa de trabajo por la crisis en Ioma. Foto 0223.

El conflicto de la obra social llegó al Concejo Deliberante. Según la declaración de Bernabei, el sistema público incrementa la demanda por el servicio y General Pueyrredon tiene que dar respuestas como Municipio. En eso avanzaron en la primera jornada de trabajo para abordar la crisis en Ioma.