El Ministerio dictó la conciliación obligatoria en la Boston: “Los trabajadores sólo quieren que les paguen”

En las últimas horas de este miércoles, el Ministerio de Trabajo de la Provincia, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de la confitería Boston por 15 días: los empleados ayer habían iniciado un quite de colaboración hasta que la empresa de capitales austríacos y locales, se ponga al día con los salarios.

“Los trabajadores no querían llegar a esta instancia, trabajaron a pesar de las deudas pero todavía no pagaron febrero a pesar de las promesas. No tienen ganas de trabajar, quieren cobrar”, explicaron a 0223 desde el sindicato gastronómico local, que cuestionaron si esta delicada situación se debe a “si están lavando dinero o son pésimos administradores”.

A partir del mediodía se determina el cese de las medidas de acción gremial “por ahora”, según señalaron desde la Uthgra, que van a exigir que “al menos paguen en estos días el 80% del sueldo”.