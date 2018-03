Se pone en marcha el Apertura de Asabal

Sábado

En Maipú

10hs. Maipú vs. Alvarado (Cadetes Varones)

En Handball Norte

15hs. Pompeya vs. Acha (Menores Varones)

16.20 Pompeya vs. Acha (Cadetes Varones)

18hs. Handball Norte vs. Punto Sur (Intermedia Damas)

En Altamira, Necochea

15hs. Altamira vs. Ferro (Menores Damas)

16.20 Altamira vs. Ferro (Cadetes Varones)

17.40 Altamira vs. Ferro (Menores Varones)

18hs. Altamira vs. Ferro (Juveniles Varones)



En Escuela Modelo, Necochea

9.20 H.Necochea vs. Tapalqué (Menores Damas)

10.40 H.Necochea vs. Rauch (Menores Varones)

12hs. H.Necochea vs. Rauch (Cadetes Varones)

13.20 H.Necochea vs. Rauch (Menores Damas)

14.40 H.Necochea vs. Tapalqué (Cadetes Varones)

En Escuela Danesa, Necochea

9.20 Humboldt vs. Rauch (Menores Damas)

10.40 Humboldt vs. Rauch (Cadetes Damas)

12hs. Humboldt vs. Tapalqué (Menores Damas)

13.20 Humboldt vs. Tapalqué (Cadetes Damas)



Domingo

En Banco Provincia

10hs. Banco Provincia vs. Acha (Menores Damas)

11.20 Banco Provincia vs. Acha A (Cadetes Damas)

12.40 Banco Provincia vs. Acha (Juveniles Damas)

14.10 Banco Provincia vs. Acha B (Cadetes Damas)

15.30 Banco Provincia vs. Acha (Mayores Damas)

En Handball Norte

18.30 Pompeya vs. Acha (Juveniles Varones)

20hs. Pompeya vs. Acha (Mayores Varones)

En Tandil

10hs. Tandil vs. Handball Norte (Menores Damas)

11.20 Tandil vs. Handball Norte (Menores Varones)

12.40 Tandil vs. Handball Norte (Cadetes Damas)

14hs. Tandil vs. Handball Norte (Cadetes Varones)

En Punto Sur

10.40 Punto Sur vs. Once Unidos (Cadetes Damas)

12hs. Punto Sur vs. Once Unidos (Menores Varones)

13.20 Punto Sur vs. Once Unidos (Menores Damas)

14.40 Punto Sur vs. Once Unidos (Cadetes Varones)

16hs. Punto Sur vs. Once Unidos (Juveniles Damas)

17.30 Punto Sur vs. Once Unidos (Juveniles Varones)

19hs. Punto Sur vs. Once Unidos (Mayores Damas)

20.30 Punto Sur vs. Once Unidos (Mayores Varones)