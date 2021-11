Once Unidos sacó una amplia ventaja en la primera semifinal

En lo que fue el primer cruce de Semifinales de Mayores Varones del Torneo Oficial de Asabal, Once Unidos sacó a relucir todo su potencial, no le pesó la chapa de candidato y derrotó sin problemas a Pompeya por 46 a 19. El defensor de título acaricia una nueva definición, donde estará Norte o Acha, que van por el otro lado del cuadro.

Por Lucas Currá

Los dos clubes venían con realidades distintas. Por un lado el multicampeón Once Unidos, quien se está preparando para el Nacional de Clubes C de San Luis y tiene dos planteles en Mayores, lo que genera una competencia muy enriquecedora para todo el plantel. Por el otro lado llegaba Pompeya, no acostumbrado a estar peleando en una Semi y con muchas bajas, pero que muy bien ganado tenía ese lugar, en base a esfuerzo y trabajo consiguió los triunfos necesarios para acceder a este partido.

Pompeya trató de competir pero fue ampliamente superado.

El comienzo fue complicado para la visita. La defensa de Once se plantó, les hizo jugar ataques muy largos (varios de ellos que contaron con el pasivo de la dupla Marcos-Bacalini), logró cansar al rival y después aprovechar las rápidas contras. Así, Pompeya tardó casi 6 minutos en anotar su primer gol y los locales sacaron rápidas ventajas (3-1). Si bien los dirigidos por Bruno Puente lograron establecer diferencias de cuatro goles, llegó la reacción de los de Azul, con los goles de Matías Hidalgo (7-5). Allí fue donde se plantó el campeón, comenzó a defender duro y establecer sus contras. Con la manija de Fulgencio, más la frescura en ataque que aportaron los pibes Tomás Noviello y Franco Conforti, sumado a la vigencia y potencia de la mano de la "Bruja" Veron, llegó una seguidilla de 4 a 0 para ponerle un freno. Si bien mejoró Pompeya, se encontró con Matias Eleno y Maxi Hankel aportando su altura en los dos costados de la cancha, defendiendo y también convirtiendo goles, además de la muralla en la cual se convirtió Alejandro Guardamagna en el arco, para irse al descanso largo 22 a 9 al frente.

En la segunda parte, como se esperaba, llegó la reacción de los dirigidos por Jeremias Cangiano y Diego Wibaux, con un buen pasaje de Hidalgo, sumado al extremo Emiliano Merletti y la conducción de Otarola y Corradini, anotaron varios goles que obligó a Puente a pedir minuto y reorganizar las fichas. Con un plantel muy largo, cada uno que ingresaba lo hacía mejor que el que estaba y así Once Unidos fue construyendo su victoria y camino hacia el primer punto que lo lleve a la final. El dato singular de la jornada lo marcó el extremo Francisco Castro. "Pancho", además de ser el goleador del partido, anotó en el segundo tiempo 7 goles en forma consecutiva para Once Unidos, lo que sin lugar a dudas sentenció el partido.

Matías Hidalgo fue el goleador de Pompeya con 7 tantos.

Fue triunfo 46 a 19 para Once Unidos, que de ganar el cotejo de vuelta jugará una final más. Todavía deberá esperar a la otra llave que aún no vio acción, como lo es Acha ante Norte.

Síntesis

Once Unidos (46): Francisco Castro (10), Julián Veron (9), Matias Eleno (6), Rodrigo Fulgencio (6), Tomás Noviello (4), Franco Conforti (3), Maximiliano Hankel (3), Juan Gimenez (2), Agustín D´Assuncao (1) Gonzalo Beauche (1), Cristian Chon (1), Alejandro Carotenuto, Luca Zumpano, Alejandro Guardamagna.

Pompeya (19): Matias Hidalgo (7), Emiliano Merletti (3), Juan Ignacio Otarola (3), Dante Corradini (3), Manuel Noviello (1), Julian Quinteros (1), Ramiro Alonso (1), Axel Madsen, Joaquin González, Juan Sosa, Ariel Eguzquiza, Diego Goncebatte, Joaquin Serebrinsky.