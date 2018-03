El Concejo Deliberante le reclamó a Ritondo que garantice un operativo especial en el recital de La Renga

A través de un proyecto de comunicación, los presidentes de los bloques de concejales le solicitaron este lunes al Ministerio de Seguridad bonaerense que garantice la seguridad necesaria a fin de brindar un operativo especial en el marco del recital de La Renga, a realizarse el próximo 7 de abril en el estadio José María Minella.

Cada vez falta menos para la fecha estipulada para el show y hasta el momento reina la incertidumbre. Este lunes, el intendente Carlos Arroyo volvió a referirse al tema y dejó en claro que “sin seguridad”, no autorizará la realización del masivo show.

“El recital no se puede realizar porque no estamos en condiciones operativas de cumplir con las condiciones de seguridad que exige un festival de esa magnitud. Eso es lo que me transmitió el gobierno de la provincia y yo acato”, dijo el jefe comunal.

Sin mayores detalles, el intendente señaló que el show de La Renga requiere un “desplazamiento importante de personal y aparentemente no se tiene” y fue terminante: “Sin seguridad no lo voy a autorizar”.

Mientras tanto, se espera que en estos días se tomen definiciones concretas acerca de la posibilidad de que el show se realice en Mar del Plata, se mude a otro lugar o se suspenda.

Por su parte, el concejal de Unidad Ciudadana, Balut Tarifa Arenas, presentó un proyecto de comunicación para que el gobierno provincial brinde explicaciones sobre diversos puntos en relación al show de La Renga. “Es muy importante establecer quién es el que decide los espectáculos, recitales, eventos artísticos, etc.; que se realizan en la ciudad. ¿Se decide desde Mar del Plata o a control remoto desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires? Esto es importante a los efectos de poder establecer adónde se inician las futuras autorizaciones de cualquier espectáculo a realizarse en la ciudad”, manifestó el edil opositor.

A su vez, el exfuncionario de Cultura de Gustavo Pulti, Juan Rey, se sumó a la polémica. "Mar del Plata se ha ido consolidando como la ciudad de la incertidumbre y la desinversión. ¿A quién se le va a ocurrir intentan organizar un evento en Mar del Plata cuando, primero te lo autorizan y después no, cuando de determinada manera te van achicando las posibilidades, te van negando la policía, después no te admiten otras cosas? Pensar en un evento en Mar del Plata hoy - lamentablemente - tiene mucho riesgo", dijo.

Además, Rey afirmó que "la incertidumbre de que no te digan de entrada sí o no, es un factor muy dañino a la hora de planificar algo en la ciudad. Al suspender el recital de La Renga anunciado para el próximo 7 de abril no sólo se atenta contra un espectáculo, es también ir contra un empresario marplatense que sigue apostando a su ciudad y deja la plata en Mar del Plata. ¿No habría que cuidar a nuestros inversores?".

Y remarcó: "Está claro que quien destruye la cultura, destruye la base de la pirámide social. Por un lado, bajo el precepto de este gobierno que 'Todo es gasto y no inversión"' se tomaron ciertas decisiones a lo largo de estos dos años de gobierno, que en nada favorecieron al desarrollo de la cultura, sino que generaron un retroceso nunca antes visto en nuestra ciudad. Y por el otro se hace hasta lo impensado para que nadie confié en invertir en nuestra ciudad".

"La intendencia de Arroyo está produciendo un vaciamiento de la ciudad en materia de cultura. Hay reacciones del intendente y el equipo que nos hacen parecer que se chocaran contra los problemas y no planificaran", sentenció el excandidato a concejal por AM.