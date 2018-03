Mamás de chicos con discapacidad volvieron a reclamar a Ioma: “Se está violando el derecho de nuestros hijos”

Muy preocupados por la falta de pagos de Ioma a transportistas y profesionales, un grupo de padres autoconvocados de chicos con discapacidad reclamaron en la puerta de la sede central por la falta de respuestas, que pone “en jaque” distintas contraprestaciones que son esenciales para la vida de los chicos. El próximo jueves a las 10 vuelven a movilizarse para que alguna autoridad brinde una solución.

“No son opciones, son necesidades, derechos que no se están cumpliendo. Ioma nunca funcionó bien pero ahora se deben 6 o 7 meses. Se juega con el trabajo de los profesionales y se está violando con los derechos de nuestros hijos”, sostuvo Claudia, cuya hija concurre al Centro de Día `Despertares´.

Adriana, otra mamá, explicó que el corte de las contraprestaciones generan la quita de un espacio donde sus hijos son felices: “Es el único espacio donde están incluidos totalmente. En la sociedad los tratan bien pero hasta ahí porque molestan. Ese es su espacio, su lugar. Ahora retrocedemos un siglo donde el discapacitado se escondía y las madres tenían vergüenza de tener un hijo así”, razonó.

Por su parte Eli, otras de las mamás que se concentraron en la sede de Independencia 2742, explicó que “nosotras somos las manos, piernas de nuestros hijos. Si nosotros no venimos a reclamar, ¿quién va a venir?. Cuando decimos que tenemos de mutual a Ioma, muchos te dicen que no trabajan con esa mutual. Estuve un año sin tener una acompañante terapéutica y hace unos meses conseguí una profesional, que porque tiene un marido que la puede ayudar aceptó la obra social. Pero ahora no sabe hasta cuando puede seguir porque no le pagan”, se lamentó la mujer, visiblemente emocionada.

“Nunca dejamos de llevar a los afiliados pero esto es insostenible”

Juan Goldar, referente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (Atpcd) se movilizó este martes para reclamar por la deuda de Ioma y pidió que la obra social solucione un error técnico que derivó en pagos incorrectos a los transportistas.

“Hace más de un año que Ioma tiene una deuda con los transportistas pero sabemos que somos un eslabón fundamental. Nunca dejamos de llevar a los nenes ni por ahora pensamos en hacerlo. Aunque la situación es insostenible”, admitió Goldar.

Por otra parte, cuestionó que luego de una actualización de aranceles, por un nomenclador nacional de la Agencia Nacional de Discapacidad, se cometió un error en el arancel y nunca fue revisado.

“Cuando hubo un aumento en octubre se fijó en $14,20 el kilómetro pero ellos lo hicieron a $14. Veinte centavos parece muy poco pero para un chofer que viaja por ejemplo 1000 kilómetros en el mes, son 2000 pesos que está perdiendo. Pedimos que se reconozca este retroactivo y que en el próximo aumento sea en base a esos 14,20. Se esta haciendo una manifestación ahora en Buenos Aires por esto”, concluyó el transportista.