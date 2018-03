El "Trébol" volvió a festejar en la agonía

Mar del Plata (31): Santiago Bonavento, Matías Juara, Juan Bruno; Martín Román Leoz, Tomás García Fierro; Ignacio De Siena, Pedro Haugaard, Franco Pechia; Santiago Martínez Etayo, Bautista Tejerina; Julián Soberon, Conrado Muzio, Agustín Zelezen, Tomás Etchepare, Lisandro Rodríguez.

Ingresaron: Agustín Ciancio por Juan Bruno; Bautista Farisé por Conrado Muzio; Facundo Vázquez por Matías Juara.

Entrenadores: Fernando Reche, Darío Silenzi, Sebastián Bisso, Guillermo Estavillo y Jorge Di Iorio.

Santa Fe (29): Matías Morello, Julián Sabater, Julián Boggero; Octavio Capella, Augusto Otero; Facundo Ramírez, Matías Gaggiamo, Manuel Berstein; Martín Barceló, Lucas Fertonani; Bautista Galassi, Tomás De la Riva, Valentín Fernández, Agustín González; Manuel Borzone.

Ingresaron: Agustín Palomeque por Matías Morello; Joaquín Verón por Augusto Otero; Lucas Widmer por Lucas Fertonani; Mateo Bianchi por Tomás De La Riva;

Entrenadores: Pedro Benet, Pablo Pfirter, Gisela Acuña y Germán Córdoba.

Puntos: PT: 30’ try de Haugaard convertido por Rodríguez (MdP); 34’ try de Berstein convertido por Fertonani (SF); ST 6’ try penal (SF); 8’ try penal (MdP); 10’ try de Fertonani (SF); 14’ try de Tejerina convertido por Farisé (MdP); 16’ try de Capella (SF); 19’ try de Rodríguez convertido por Farisé (MdP); 31’ try de Bianchi (SF); 33’ penal de Farisé (MdP). Resultado Final: Mar del Plata 31 – Santa Fe 29.

Árbitro: Tulio Marchetto (URBA).

Cancha: Valle Hermoso (San Ignacio).