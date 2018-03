Arroyo ratificó la llegada de Giri para manejar la comunicación del municipio

Luego de confirmar la semana pasada el regreso de Emiliano Giri al gabinete municipal, el intendente Carlos Arroyo adelantó que será el nuevo director general de la Secretaría Privada de la comuna y remarcó que será el encargado de comunicar los avances de la gestión así como entablar relaciones con la Provincia y la Nación.

“Posiblemente (Emiliano Giri) sea un director general dentro de la Privada. Que va a tener como base fundamental la comunicación y el trato con los diferentes poderes públicos como Nación y provincia”, le respondió Arroyo a 0223, luego de inaugurar obras viales a metros del Parque Camet.

Si bien había trascendido que Giri, quien renunció en marzo de 2016 luego de verse involucrado en un escándalo de corrupción en el Astillero Río Santiago, causa de la que luego fue sobreseido, también haría las veces de coordinador de Gabinete el intendente Arroyo remarcó que "por el momento no es tan necesario". "Me visitan por día la mayor parte de los secretarios y tengo una excelente relación con todos. Lo que hace falta es una capacidad importante es comunicación, transmitir a la población las cosas que realmente estamos haciendo. Pensamos en las dificultades que encontramos. A veces encontramos dificultades y a veces también fallamos. Perfecto no hay nadie, también nos equivocamos”, concluyó.

Por último el jefe comunal señaló que Sergio Andueza será el nuevo secretario de Tecnología e Innovación. “Tiene que ver con la investigación científica y tecnológica. Es parte de mi proyecto original de hacer una secretaría de ciencia y técnica. Es un ingeniero en sistemas y la personas mas adecuada para ese cargo”, evaluó Arroyo.