¿Volverá el sol? Conocé cómo estará el clima este sábado en Mar del Plata

El SMN pronostica días fríos y nublados en Mar del Plata.

Por si algún desprevenido se había olvidado en qué estación estaba, el invierno vuelve con todo esta semana para reconfirmar su estadía en Mar del Plata.

Este sábado comienza una larga travesía de días con bajas temperaturas, cielo cubierto y chaparrones, que se extenderá hasta (por lo menos) el jueves.

Según los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada empezará con neblinas, en especial en la zona costera.

Con una temperatura mínima de 6 grados, la mañana se presentará fresca con cielo cubierto y 0% de probabilidades de precipitación.

Hacia la tarde incrementarán los vientos del sector noreste con ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y el cielo continuará nublado.

Se alcanzará la temperatura máxima de 11 grados, mientras que la humedad será del 74%.

Hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado y se prevé un descenso pronunciado de la temperatura, cerrando así una jornada fría.

Lo mismo ocurrirá los próximos días, de acuerdo al pronóstico del organismo, con ocasional caída de precipitaciones y cielo cubierto que recién dará paso al sol el jueves.