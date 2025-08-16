Marcelo González presentó sus cinco ejes de trabajo rodeado de vecinos

El candidato de Construyendo Porvenir, por la Lista 1003, llevó a cabo un acto en el Teatro Tronador, donde presentó cinco ejes de trabajo.

Ante 250 vecinos que colmaron el Teatro Tronador, el empresario y candidato a concejal por la lista 1003 Construyendo Porvenir, Marcelo González, lanzó un mensaje directo y un plan de acción que "busca transformar Mar del Plata".

En el escenario, González presentó cinco ejes de trabajo que pondrá en marcha de inmediato:

Cultura : Fortalecer la escuela gratuita de arte, música y ballet que funciona en el Teatro Tronador, garantizando cobertura y contención para todos sus alumnos.

: Fortalecer la escuela gratuita de arte, música y ballet que funciona en el Teatro Tronador, garantizando cobertura y contención para todos sus alumnos. Educación : Instalar internet gratuito en sociedades de fomento y lanzar una plataforma educativa para fomentar el razonamiento y el aprendizaje en los barrios.

: Instalar internet gratuito en sociedades de fomento y lanzar una plataforma educativa para fomentar el razonamiento y el aprendizaje en los barrios. Deporte : Lograr que todos los clubes de fútbol infantil obtengan personería jurídica y organizar una subasta benéfica con los guantes y la camiseta del “Dibu” Martínez para financiar su desarrollo.

: Lograr que todos los clubes de fútbol infantil obtengan personería jurídica y organizar una subasta benéfica con los guantes y la camiseta del “Dibu” Martínez para financiar su desarrollo. Salud : Poner en marcha un centro de residentes médicos con capacidad para 50 profesionales que brindarán atención primaria en los barrios.

: Poner en marcha un centro de residentes médicos con capacidad para 50 profesionales que brindarán atención primaria en los barrios. Capacitación : Crear en ese mismo espacio una escuela de oficios y una bolsa de trabajo que otorgue herramientas concretas a la comunidad.

Tras el acto, González, acompañado por un grupo de vecinos, se trasladó a Paso 360, un exhotel que está transformando en un moderno centro de formación para médicos residentes y odontólogos. "Este proyecto, que contará con residencias y espacios de capacitación, apunta a convertirse en un emblema de la ciudad, combinando salud, educación y trabajo", señaló.

La jornada cerró con una imagen clara: Marcelo González posando junto a una topadora, como un símbolo que refuerza su objetivo de "llevar adelante las transformaciones que Mar del Plata necesita".