"No es Mar del Plata, es Mar de Oro": imágenes únicas de un pescador antes de quedarse sin señal

Las imágenes fueron captadas por un trabajador en altamar antes de quedarse sin señal.

Muchas imágenes de Mar del Plata son difundidas a diario por artistas que capturan tomas aéreas con drones o dedican horas a fotografiar las zonas más lindas y pintorescas de la ciudad. Pero pocas veces se comparte un escenario único como el que viven los pescadores desde el mar.

"Este fondo de vista tenemos cuando salimos", contó emocionado a 0223 Aquiles Medrano, trabajador del buque Padre Pío sobre la maravillosa postal.

A bordo del barco que pesca merluza, raya y calamar en aguas marplatenses, el hombre narró cómo lo atraviesa cada vez que encuentra este fenómeno emotivo.

"Esto fue ayer a las 17.52. Es la despedida de nuestro hogar porque pescamos más lejos, pero son las últimas imágenes que te regala la ciudad antes de quedarte sin señal", describió.

El momento no es fácil, ya que es el último instante que los pescadores tienen para comunicarse con sus familias antes de sumergirse en días o semanas de duro trabajo. Pero para Aquiles "hacerlo con esto de fondo es otra cosa".

"Más que Mar del Plata parece Mar de Oro", aseguró riendo y confió que viralizar este tipo de videos ayuda a la localidad: "Ojalá lo vea mucha gente y puedan disfrutar esta imagen de nuestra ciudad".