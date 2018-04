El "Trébol" juvenil va por un lugar en la final

El Seleccionado M18 de Mar del Plata realizó su última práctica este martes en Santa Fe y aguarda el cotejo ante Cuyo por las Semifinales del Campeonato Argentino. Desde el sábado está alojado el conjunto de nuestra ciudad, pero no disputó su encuentro del domingo ante Buenos Aires, ya que su micro sufrió un accidente y no se presentó. Por tal motivo, finalizó primero en su zona y jugará la semi contra el segundo de la Zona 1, este miércoles a las 16.10. El representativo de la URBA se retiró directamente de la competencia y, entonces, Tucumán (1 de la Zona 1), accedió directamente a la definición. El perdedor, finalizará tercero.

Para este partido Mar del Plata presenta una única duda y es la presencia de Santiago Bonavento. El primera línea de Los Cardos volvió de los partidos en Sudáfrica con el Seleccionado M18 de Argentina con un esguince de tobillo y desde su arribo a Santa Fe, en la mañana del lunes, se encuentra en pleno proceso de recuperación a las órdenes del kinesiólogo de la delegación, Luciano Gaspari.

Lo que si está confirmado que es en la primera línea ingresará Máximo Martínez como hooker por Matías Juara. Si Bonavento no juega, lo hará Ignacio de Siena como hooker y Martínez pasará como pilar izquierdo, ingresando Agustín Ciancio en la tercera línea.

Entre los backs también habrá una modificación con respecto a la victoria con Santa Fe y será el regreso con la 10 de Bautista Farise, saliendo Conrado Muzio y pasando Bautista Tejerina como centro.

Antes del partido Martín Román Leoz comentó que "fue intensa la práctica, pulimos los detalles que faltaban, estamos muy confiados para mañana para entrar a la cancha y hacer lo que entrenamos desde hace tres meses". El tercera línea de Mar del Plata expresó sobre la posibilidad de que sea el último cotejo del torneo si no ganan que "será duro pensar en eso, vinimos el sábado, no jugamos con URBA, tenemos un partido menos, si no ganamos tendremos en una semana un sólo partido, estamos con todo para ganar, para jugar lo más posible y divertirnos".

Por su parte Julián Soberon contó que "sabemos que será muy dura esta Semifinal ante Cuyo, nada fácil, pero ya estamos metidos en el partido y preparados para lo que se viene". El wing de Sporting, uno de los tres titulares categoría 2001, opinó que "se nos está dando todo a los que somos más chicos, estamos jugando bastante minutos, nos da rodaje para el año que viene, para la vuelta en el club, suma mucha experiencia esto".