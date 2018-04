Por los temporales y la falta de ayuda oficial, productores agrícolas venden sus máquinas y se van de la zona

Hay gran preocupación de los productores agrícolas porque General Pueyrredon quedó afuera de la emergencia agropecuaria, que incluyó a 27 distritos que sufrieron cuantiosos daños por las últimas sequías. Los temporales sufridos en el 2017 arruinaron varias cosechas y por esta falta de ayuda del Gobierno, algunos productores ya pusieron en venta maquinarias y se van de la zona.

“Lamentamos quedar afuera de la emergencia porque estaba todo validado para estar incluidos dentro de la emergencia y sobretodo porque nos quedamos fuera de la línea de créditos de bajo interés. Por el momento lo único que tenemos es el crédito de Nación de los 8 millones, que deben cumplir por la ley nacional y debería estar ya efectivizado. Aunque el Municipio nos haya informado recientemente que “se está avanzando “ sin dar precisiones, lo cierto que no hubo ningún avance en el tema”, afirmó Ricardo Velimirovich, presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredón, en diálogo con 0223.

Los distritos que fueron declarados en emergencia y que contarán con beneficios impositivos como prórrogas en el pago de impuestos como el Inmobiliario Rural y reprogramación de obligaciones con el Banco Provincia, son: Alberti, Bragado, Navarro, Tornquist, Saladillo, Puan, Coronel Suárez, 25 de Mayo, Saavedra, Pergamino, 9 de Julio, Bolívar, Castelli, General Belgrano, Ramallo, Bahía Blanca, Adolfo Alsina, Junín, Daireaux, Olavarría, General Alvear, Guaminí, Azul, San Nicolás, Exaltación de la Cruz, Campana y La Madrid.

En esa cuestión, Velimirovich explicó que “lo nuestro no es sequía sino temporales pero la situación del daño no es muy diferente en términos económicos. No se valora igual que una producción extensiva y esto pasó históricamente. Nosotros no estamos exportando y las divisas que ingresan al estado son menores de parte nuestra. Sin embargo si uno hace bien la cuenta, de las retenciones que se hacen por los aportes de la facturación de la Afip, estamos en un margen importante de lo que le dejamos al Estado”, razonó.

En ese contexto, cuestionó al gobierno municipal y provincial: “El Gobierno no reconoce a unos de los sectores que deja mucha mano de obra y genera una gran inversión en Mar del Plata. Esperemos que entienda el Estado esta situación que afrontamos y que seamos reconocidos. Uno se siente parte de la ciudad y a veces parece que no lo es. No nos sentimos valorados. Y por el tema de la emergencia, tampoco es una ayuda impresionante por parte de la Provincia, porque hablamos de una taza bancaria subsidiada entre el 12% y el 9%. No entendemos porque no se firmó”.

Por último, Velimirovich remarcó que mientras se siga demorando la asistencia económica, “en el camino queda gente sin trabajo, esta es la verdad. Algunos ya se han ido u otros publican en grupos que tenemos los productores, que venden todo para irse. No es una pequeñez para nosotros. Por cada productor que se va en plena temporada, hay 20 personas que de manera directa se queda sin empleo. El impacto se va a sentir. Estamos llegando a ese límite”, concluyó.