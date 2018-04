Alvarado hace fútbol a la espera de Chaco For Ever

Alvarado se prepara para un encuentro trascendental, el cual está obligado a ganar al menos por la mínima diferencia para ir a penales. El domingo a las 17 recibirá a Chaco For Ever, en la vuelta del segundo play off de ascenso del Torneo Federal "A". El entrenador Mauricio Giganti realizará este viernes una práctica de fútbol donde definirá el equipo.

Con la tranquilidad de las recuperaciones de Francisco Molina y Martín Palisi, quienes habían salido lesionados en Resistencia, el "Torito" podría tener dos modificaciones en el once titular.

Emanuel Urquiza volvería al lateral derecho en lugar de Martín Quiles, mientras que Wilson Albarracín ingresaría por Ezequiel Riera, para conformar dupla con Joaquín Susvielles.

En tanto, el volante ofensivo Gonzalo Lucero está descartado por una lesión muscular en el cuádriceps izquierdo.

Resta esperar al ensayo de fútbol, pero el once titular sería: Juan Francisco Rago; Urquiza, Federico Paulucci, Gastón Martínez y Tomás Mantia; Martín Palisi, Marcos Litre, Walter Erviti y Francisco Molina; Joaquín Susvielles y Wilson Albarracín.

Sigue la venta de entradas

A buen ritmo continúa la venta de entradas en la sede de Alvarado, en Jara y Peña. La misma continuará durante este viernes, de 9 a 21, y el sábado de 9 a 13. Solo en estos dos días se podrá realizar el canje de socios. Mientras que el domingo, dos horas antes del partido, se venderán entradas en boletería.